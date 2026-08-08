Gamenses não medem esforços para apoiar o clube em Porto Alegre

Gil Alves (E) e Rômulo Lopes assistirão àquele que pode ser o penúltimo passo do Gama rumo ao acesso - (crédito: Arquivo pessoal)

Até onde vai a paixão pelo clube do coração? Para Gildasio Alves e Rômulo Lopes, a bússola aponta para Porto Alegre, mais precisamente para o Estádio Passo d'Areia. O motivo é nobre: acompanhar o Gama naquele que pode ser o penúltimo passo rumo ao acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (8/8), às 17h, o recordista de títulos do Distrito Federal visita o Sul do país com a missão de vencer o São José pelo jogo de ida das quartas de final. A peregrinação por mais de 2.000 km é justificada e pode significar a vantagem para a decisão na próxima semana, no Bezerrão.

Gildasio Alves, mais conhecido como Gil, é um dos corajosos que descerão o mapa para apoiar o Gama. Avião? Que nada. O torcedor fez as malas, jogou-as dentro do carro e iniciou a maior "loucura" pelo time do coração, como descreve. "Acompanho o Gama desde 2011, quando meu primo veio jogar no clube. Desde lá, assisto aos jogos e nunca mais o abandonei. Fiz outras viagens, como para Paracatu, Aparecida de Goiás, Inhumas, Formosa e outros locais", compartilha. Esta aventura não poderia ser vivida só: Gil está com o filho e a esposa.

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Rômulo Lopes também não mediu esforços para assistir de perto ao primeiro capítulo da decisão. Diferentemente de Gil, o advogado de 39 anos encarou pouco mais de 2h de voo. É mais um gamense acostumado a se aventurar como torcedor visitante. "Viajei para outros lugares do Brasil para ver o Gama, principalmente na região Centro-Oeste. Sou torcedor do Gama muito pela influência do meu avô. Ele foi sócio benemérito por bastante tempo e me levava aos jogos quando criança. Essa paixão seguiu na minha vida adulta e cheguei até a trabalhar na área de marketing da equipe. Agora, dedico minha vida ao Gama 100% como torcedor", conta.

Os gamenses mais fervorosos costumam dizer que o Gama nunca é visitante. Em grande número ou não, estão sempre presentes. Outros torcedores se organizam em caravanas. Uma das organizadas do clube divulgou um combio até Porto Alegre por R$ 450.

Os presentes e os que ficaram no Distrito Federal esperam ver um Gama diferente dos últimos jogos de ida. Nas duas fases anteriores, perdeu na abertura do confronto e precisou jogar no limite para avançar, nos pênaltis, contra Porto Velho-RO e América-RN.

Apesar dos percalços, o cenário é otimista. Dono da melhor campanha entre os 96 clubes que iniciaram a Série D, o Gama medirá forças justamente contra o time de pior desempenho entre os oito sobreviventes. É um benefício concedido pelo regulamento. Mas isso não dará brecha para descuido. O time do Distrito Federal jogará em gramado sintético. Foram dois dias de ambientação ao piso artificial. Muita atenção também ao goleiro-artilheiro Fabio Rampi, com 37 marcados ao longo da carreira, de falta ou pênalti.

"Nossa campanha no torneio foi muito boa, mas sabemos que será um jogo difícil. Entretanto, acho que podemos ter mais facilidade do que nas partidas contra o Porto Velho e o América-RN", palpita Gil.

Rômulo compartilha da fé de uma missão menos complicada. "A expectativa para esse jogo é que seja mais tranquilo para decidirmos em casa sem muitos sustos. Até porque, nos dois últimos confrontos da Série D, o Gama quase matou o torcedor do coração", brinca Rômulo.

Repaginada, a Série D distribuirá seis vagas para a terceira divisão nacional: quatro aos semifinalistas e duas na repescagem entre os eliminados nas quartas de final. O DF não tem um representante acima da última prateleira desde 2013.

As campanhas

São José-RS

4º colocado na fase de grupos com 13 pontos: 10 jogos, 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas

32 avos de final: Ida: São José 1 x 1 Santa Catarina / Volta: Santa Catarina 1(2) x (4)1 São José

16 avos de final: Ida: São José 1 x 0 Portuguesa-RJ / Volta: Portuguesa-RJ 0 x 0 São José

Quartas de final: São José 2 x 1 Treze / Volta: Treze 1(0) x (3) 0 São José

Gama

1º colocado geral da primeira fase com 26 pontos: 10 partidas, 8 vitórias, 2 empates e 0 derrotas

32 avos de final: Ida: Mixto 1 x 2 Gama / Volta: Gama 1 x 0 Mixto

16 avos de final: Ida: Porto Velho 2 x 0 Gama / Volta: Gama 2 (5) x (4) 0 Porto Velho

Oitavas de final: Ida: América-RN 1 x 0 Gama / Volta: Gama 3 (4) x (3) 2 América-RN

Ficha técnica

São José-RS x Gama-DF

Quartas de final do Brasileirão Série D - jogo de ida

Data e hora: Sábado (8/8), às 17h

Local: Estádio Passo d’Areia, Porto Alegre (RS)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Prováveis escalações:

São José-RS

Fábio Rampi, Matheus Pureza, Tiago Pedra, Eduardo Melo, Michel, Keverton, Anderson, Zé Vitor, Grafite, Andrey e Caique Trindade. Técnico: Argel Fuchs

Gama

Renan Rinaldi, Michel, Zulu, Darlan, Gabriel Lima, Moisés, David Lucas, Willian Júnior, Renato, Ramon e Felipe Clemente. Técnico: Luis Carlos Souza

*Estagiário sob a supervisão de Victor Parrini