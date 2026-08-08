Coritiba vence a Chapecoense em jogo com lesões e lance inusitado

Após quatro jogos sem vitória, o Coritiba fez valer o seu favoritismo neste sábado, 8/8, no Couto Pereira, e venceu a Chapecoense por 2 a 1. O jogo, pela 22ª rodada do Brasileirão, teve o Coxa melhor em campo e marcando com Tiago Coser e Pedro Rocha, um em cada tempo. E Tulio Eduardo descontando no fim.

O jogo foi marcado por lesões. Do lado da Chape, Max saiu no primeiro tempo. Do lado do Coxa, Josué foi substituído por Ocampo no primeiro tempo, e seu substituto também saiu pouco depois. E ainda teve o caso de Jacy, o protagonista do jogo. Ele fez um gol e, ao comemorar, caiu no túnel da Chape, se machucou e teve de sair pouco depois. E detalhe: seu gol, com homenagem à mulher grávida, foi anulado.

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O Coritiba chega aos 30 pontos, provisoriamente em oitavo lugar. Já a Chapecoense segue na lanterna e caminha firmemente para voltar para a Segunda Divisão. Tem apenas 10 pontos, 11 atrás do penúltimo colocado.

O Coritiba entrou em campo fazendo uma homenagem ao inglês Jonny Butcher, com a frase "Sua força nos inspira". Aos 29 anos, ele sofre de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), doença neurodegenerativa rara e sem cura, e disse que uma das coisas que quer fazer é ver um jogo do Coritiba ao lado do cunhado brasileiro e de sua esposa, que são paranaenses. Torcedor do Norwich, Butcher começou a torcer também para o Coxa por causa dos vínculos com a família da mulher dele e da parceria entre Norwich e Coritiba.

Coritiba na frente

O Coritiba não contou com um de seus destaques: Lucas Ronier. O atacante sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante o treino desta sexta-feira, terá de operar e só volta aos gramados em 2027. Já a Chape mais uma vez não teve Bolasie, se recuperando de um problema no pâncreas.

Como era de se esperar, o Coritiba tomou a iniciativa do ataque, conseguindo nos primeiros 30 minutos muitas finalizações, embora com um pouco menos de posse de bola. Só que enquanto a Chapecoense simplesmente não chegava perto da área do Coxa (nenhuma finalização em meia hora de jogo), o Coxa finalizou sete vezes e uma delas resultou em gol. Aos 30 minutos, Josué cobrou escanteio pela direita e Tiago Cóser ganhou de Everton no alto mandando de cabeça para fazer o 1 a 0, que foi o placar da primeira etapa.

Jacy e o lance inusitado. E tome lesão

O primeiro tempo teve duas lesões que tiraram jogadores de campo. Na Chape, Ma Lopes saiu com suspeita de fratura na costela após um choque com Bruno Melo. Não teve a intenção, mas ao escorregar Max Alves acabou acertado por Bruno Melo, que levou amarelo, mas em lance totalmente sem maldade. Já no Coritiba, o principal jogador da equipe, Josué, sentiu a coxa direita e saiu para a entrada de Ocampo. Aos 44, um lance curioso: Jacy marcou o que seria o segundo gol do Coxa e comemorou muito, pulando a placa e caindo na escadaria para os vestiários.

Tombo muito feio. Não fez o gol e ainda saiu mancando, continuou no jogo, mas saiu logo no início da etapa final sem condições de seguir. O curioso foi que na hora em que Jacy saiu, Ocampo, exatamente o jogador que substituiu Josué, também saiu machucado. O Coxa anda precisando se benzer.

Coxa em cima no segundo tempo

Apesar das saídas de seu melhor jogador (Josué), do seu substituto Ocampo e do capitão Jacy, o Coritiba manteve boa pegada na etapa final. Quase marcou o segundo com Lavega (ótima defesa de Anderson) e Vini Paulista (que substituiu Ocampo) mandou uma na trave. A Chape ao menos apareceu mais na frente e chegou a fazer um gol anulado. Túlio mandou para a rede um cruzamento de Fernando, mas este último, no início da jogada, estava impedido por milímetros. O jogo permaneceu com o Coritiba em cima, levando alguns sustos, mas ampliando aos 38 quando Lavega cruzou na medida para a finalização do artilheiro Pedro Rocha. Mas, nos acréscimos, Túlio Eduardo descontou. Porém ficou nisso.

Na próxima rodada, o Coritiba vista o São Paulo, que vive jejum de oito rodadas sem vencer no Brasileiro e neste sábado perdeu para o Grêmio. Já a Chapecoense receberá o Bahia, tie do G5.

CORITIBA 2×1 CHAPECOENSE

Campeonato Brasileiro 22ª rodada

Data: 8/8/2026

Local: Couto Pereira, Curitiba (PR)}

Gols: Tiago Cózer, 30’/1ºT (1-0); Pedro Rocha, 38’/2ºT (2-0); Tulio Eduardo, 49’/2ºT (2-1)

CORITIBA: Pedro Morisco, Tinga, Tiago Cóser, Jacy (Moledo, 2’/2ºT) e Bruno Melo (Felipe Jonatan, Intervalo); Thiago Santos, Sebastián Gómez e Josué (Ocampo, 30’/1ºT e, depois, Vini Paulista, 2’/2ºT); Lavega, Breno Lopes (Maicon, 40’/2ºT) e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.

CHAPECOENSE: Anderson; Everton, Kauan, Eduardo Doma e Fernando (Bruno Pacheco, 32’/2ºT); Camilo (Enio, 32’/2ºT), Bruno Matias, Max Alves (Tulio, 37’/1ºT) e Giovanni Augusto; Rubens (Franco López, 15’/2ºT) e Marcinho (Kevin Ramírez, 15’/2ºT). Técnico: Rafael Lacerda.

Árbitro: João Vítor Gobi (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)