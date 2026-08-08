Fluminense ganha desfalque para o jogo contra o Palmeiras

O Fluminense tem um novo problema para a sequência do Campeonato Brasileiro. O Tricolor terá uma baixa importante no sistema defensivo para o próximo compromisso pela competição, justamente em um confronto diante do atual líder da tabela de classificação do torneio em questão.

O zagueiro Ignácio será desfalque contra o Palmeiras. Pendurado, o defensor recebeu cartão amarelo no clássico contra o Botafogo, neste sábado, no Maracanã, e terá de cumprir suspensão automática na próxima rodada do Brasileirão.

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A advertência aconteceu durante a partida e confirmou a ausência do jogador no duelo com o time paulista. Como já tinha dois cartões amarelos acumulados, Ignácio seria suspenso automaticamente em caso de uma nova punição no campeonato.

Apesar da suspensão, o zagueiro vem sendo importante para o Fluminense no clássico. Ignácio marcou o gol que deixou o placar igual diante do Botafogo, recolocando o Tricolor na partida e ajudando a equipe a buscar um resultado positivo no confronto.

A ausência obrigará o técnico Zubeldía a encontrar uma alternativa para a defesa. O treinador terá os próximos dias para avaliar as opções disponíveis no elenco e definir quem ocupará a vaga de Ignácio na partida contra o Palmeiras.

O confronto está marcado para o próximo sábado (15), às 16h30 (horário de Brasília), no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem o zagueiro, o Fluminense terá de superar o desfalque para enfrentar o Palmeiras em casa.

O Fluminense é o atual quarto colocado na tabela de classificação. O Tricolor iniciou a partida somando 34 pontos e tendo a possibilidade de chegar à terceira posição. No entanto, o empate momentâneo no Clássico Vovô deixa a equipe estagnada no final do G-4.