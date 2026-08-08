Corinthians e Depay destravam pendências por renovação de contrato

A diretoria do Corinthians e o estafe de Memphis Depay conseguiram superar os últimos obstáculos que travavam a renovação contratual do holandês, abrindo caminho para a assinatura de um novo vínculo de duas temporadas. A informação é do portal ge.

Após meses de negociações marcadas por impasses, advogados do jogador e dirigentes corintianos voltaram a se reunir e chegaram a um acordo sobre a dívida de R$ 42 milhões. O valor será mantido, e o pagamento se dará em quatro parcelas semestrais, com incidência de juros e multa em caso de inadimplência. Também ficou prevista a possibilidade de rescisão unilateral se houver atraso nos pagamentos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Embora houvesse expectativa de oficialização neste sábado (8/8), ainda não houve a assinatura do contrato. Com o Corinthians em campo neste domingo contra o Red Bull Bragantino, pela 22ª rodada do Brasileirão, a previsão é a de que a formalização do documento ocorra na próxima segunda-feira.

Presidente sofre resistência em relação à renovação de Depay

O último entrave girava sobre cláusula que obrigava o clube a quitar a dívida de uma só vez em caso de atraso em qualquer parcela. Algo, aliás, que o estafe de Depay considerava totalmente inviável.

Nos bastidores, o presidente Osmar Stabile enfrenta resistência de parte da diretoria e de grupos políticos contrários ao acordo, mas tem se mostrado firme em concluir a renovação. Com o ajuste nos detalhes e a aprovação nos exames médicos, o caminho está livre para a assinatura do contrato até meados de 2028.

Desde que chegou ao Brasil na última terça, Memphis marcou presença na Neo Química Arena para acompanhar Corinthians x Internacional pela Copa do Brasil. Caso a oficialização ocorra nos próximos dias, a expectativa é a de que o atacante esteja à disposição do técnico Fernando Diniz para o jogo do meio de semana. A saber, contra o Rosario Central, na Argentina, pelas oitavas da Libertadores, no dia 13.