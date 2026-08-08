Jacy faz gol para o Coxa, cai em buraco e ainda tem o lance anulado pelo VAR

Jacy cai direto no túnel. Ele pulou a placa de publicidade direto no túnel do vestiário - (crédito: Foto: Reprodução / Cazé TV)

Aos 42 minutos do primeiro tempo, no jogo entre Coritiba e Chapecoense, no Couto Pereira, neste sábado (8/8) ocorreu um lance inusitado. Aos 42 minutos, o zagueiro Jacy marcou o que seria o segundo gol do Coxa (estava 1 a 0) e comemorou muito, colocando a bola debaixo da camisa homenageando a mulher grávida. E correu para comemorar com a torcida. Porém, ao pular a placa, não percebeu que ali tinha a escadaria do vestiário da Chapecoense. Caiu direto no buraco. O segurança João Guimarães ainda tentou avisar o zagueiro, colocou as mãos na cabeça e correu para socorrê-lo.

Tentei ajudar, mas não consegui. "Curiosamente ocorreu o mesmo com outro jogador, o Jeovânio, que fez a mesma coisa e caiu igualzinho. E era eu quem estava ali", disse o segurança à Cazé TV.

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No fim das contas, Jacy saiu machucado e mesmo assim comemorou com a torcida, mesmo mancando. Porém… estava impedido e o gol foi anulado pelo VAR. Para piorar, Jacy seguiu em campo, voltou, mas saiu dois minutos da etapa final, dando vaga a Moledo.

E o Coxa anda precisando de água benta. Já tinha perdido Pedro Rangel e o atacante Ronier por lesão (este último não joga mais neste ano). Ainda no primeiro tempo, contra a Chape, perdeu seu melhor jogador, Josué, por lesão. E quem o substituiu, Ocampo, também teve lesão no início do segundo tempo e saiu machucado.

