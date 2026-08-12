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SÉRIE D

Gama só perdeu um jogo no Bezerrão com bola rolando em 2026

Alviverde venceu 15 dos 20 jogos diante da torcida e espera fazer do campo trunfo para o acesso contra o São José, neste domingo, às 16h

No mata-mata da Série D, Gama levou 30.925 torcedores ao Bezerrão - (crédito: João Pedro Carvalho/Agência CEUB)
No mata-mata da Série D, Gama levou 30.925 torcedores ao Bezerrão - (crédito: João Pedro Carvalho/Agência CEUB)

O Estádio Bezerrão é a fortaleza do Gama na temporada. Dos 20 jogos disputados neste ano, só um terminou com derrota nos 90 minutos: 1 x 0 contra o Rio Branco-ES pela Copa Centro-Oeste. O saldo tem 15 vitórias e quatro empates, dando indicativo de que o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro pode, sim, vir neste domingo, contra o São José-RS, às 16h.

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Nesta Série D, o retrospecto é de seis vitórias e um empate em sete partidas como mandante. Mais do que isso: o Gama encarou dois mata-matas no Bezerrão e sobreviveu a ambos. Contra o Gazin Porto Velho, venceu por 2 x 0 no tempo regulamentar e avançou nos pênaltis após a derrota pelo mesmo placar na ida. Diante do América-RN, repetiu o roteiro: fez 3 x 2 nos 90 minutos e confirmou a classificação na marca da cal.

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A segurança defensiva é outro trunfo. O Gama passou 11 dos 20 jogos no Bezerrão sem sofrer gols. É uma conexão entre campo e arquibancada. Nos três jogos do mata-mata em casa, o Periquito levou 14.990 pessoas contra o América-RN, 9.886 diante do Gazin Porto Velho e 6.139 no duelo com o Mixto. O Bezerrão tem sido palco de arquibancadas cheias justamente quando a temporada mais exige do time.

Contudo, o treinador Luis Carlos Souza entende que o Gama não pode depender apenas do retrospecto como mandante. O dono da prancheta tratou o gol sofrido no fim do jogo de ida contra o São José-RS como alerta para a decisão.

"Aquele gol no fim, acho que, acima de tudo, serve de lição para nós. O adversário tem uma excelente equipe e sabemos disso. Agora, em casa, temos ciência da nossa força e da nossa torcida. Vamos continuar focados nos treinamentos para sabermos a melhor equipe para colocar em campo no domingo", comentou.

Depois da adaptação ao gramado sintético, o técnico terá quatro dias de ajustes até a partida no castigado piso do Gama, que pode ser risco para o elenco. "Temos alguns jogadores machucados que podem retornar até lá, mas, até sexta-feira, terei os melhores 11 iniciais para a partida. Esperamos casa cheia e alcançar nosso principal objetivo", destacou Souza.

O empate por 1 x 1 na ida permite ao Gama vencer por qualquer placar para avançar no tempo regulamentar. Nova igualdade forçará decisão por pênaltis.

*Estagiário sob a supervisão de Victor Parrini

 

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RAFAEL LINS*

Estudante do UniCEUB, é estagiário da editoria de Esportes do Correio Braziliense.

Por RAFAEL LINS*
postado em 12/08/2026 05:00
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