Ex-jogador da NBA quer participar de seleção de equipe feminina

Enes Kanter Freedom afirmou que pretende se declarar elegível para participar da seleção de jogadoras da associação de basquete feminino em 2027 - (crédito: Reprodução/Redes sociais )

Enes Kanter Freedom, ex-jogador da National Basketball Association (NBA), afirmou que pretende se declarar elegível para participar da seleção de jogadoras da associação de basquete feminino em 2027. O anúncio foi feito no último dia 7, em um vídeo publicado nas redes sociais.

Na gravação, Freedom diz ter analisado, junto com sua equipe, as regras de elegibilidade da liga e os critérios relacionados à autoidentificação e à inclusão. "Após cuidadosa consideração e revisão das diretrizes de elegibilidade atuais, declaro-me oficialmente uma candidata à WNBA”, afirmou.

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Segundo o ex-jogador, as regras atuais permitem que ele se declare elegível para participar do processo de seleção da liga, previsto para abril de 2027. “Se simplesmente declarar quem você é é tudo o que é necessário, então eu atendo a todos os requisitos necessários para competir na WNBA”, disse.

Freedom também afirmou que sua decisão não tem como intenção ridicularizar ou desrespeitar qualquer grupo. “Definitivamente, não estou aqui para zombar, ridicularizar ou desrespeitar qualquer comunidade ou escolha pessoal”, declarou.

A tentativa de ingressar na WNBA ocorre em meio ao debate sobre a participação de atletas transgênero em esportes femininos. Freedom já havia feito críticas sobre o tema em uma publicação no X, em 2023, que foi apagada posteriormente.

Na ocasião, ele escreveu: “Homens não pertencem a espaços femininos, banheiros, vestiários ou esportes”. Na mesma postagem, questionou se poderia usar uma peruca e se identificar como mulher para disputar a liga.

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Carreira na NBA

Kanter jogou 11 temporadas na NBA e passou por Utah Jazz, Oklahoma City Thunder, New York Knicks, Portland Trail Blazers e Boston Celtics. Sua última atuação profissional ocorreu na temporada 2021–2022, pelo Celtics. Ele se aposentou em 2022.

O jogador acrescentou o sobrenome Freedom ao nome após se naturalizar norte-americano. O acordo coletivo de trabalho da WNBA estabelece, no Artigo XIII, que “apenas jogadoras do sexo feminino são elegíveis para jogar na WNBA”.

Freedom afirma que sua equipe analisou as regras da liga e que pretende participar do processo de seleção de 2027 com base nos critérios atualmente estabelecidos. “Estou simplesmente pedindo que as regras atuais sejam aplicadas igualmente a todos”, afirmou. Ao final do vídeo, disse: “Vejo vocês no campo de treinamento”.