Após saída, Memphis levará Corinthians à Justiça por dívida

Agora ex-jogador do Corinthians, o atacante holandês Memphis Depay levará o clube paulista à Justiça após não ter o contrato de renovação por mais dois anos assinado.
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Very disappointed to read that Corinthians decided not to honour our agreement in place to extend my contract for 2 more years. This renewal was explicitly agreed upon by the president as well as the sporting, legal and financial department. Some people decided however to breach…
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO— Memphis Depay (@Memphis) August 12, 2026
Segundo o Globo Esporte, o estafe do atleta pretende cobrar valor ainda maior do que o clube já o devia. A intenção é exigir o pagamento de US$ 20 milhões (R$ 103 milhões, na cotação atual). O montante é referente ao contrato que seria assinado pela cúpula corintiana, mas acabou rechaçado por Osmar Stabile, na terça-feira (11/8). Os termos já haviam sido acordados, mas o presidente voltou atrás. Por isso, há o entendimento de que isso poderá ser cobrado.
O próprio Memphis já havia se dirigido às redes sociais para falar sobre a intenção de "defender os próprios interesses". Na publicação, inclusive, marcou o perfil de Stabile de forma direta. Caso leva a melhor no tribunal, a dívida chegaria à casa de R$ 180 milhões.
O holandês havia concordado em fixar a dívida já existente do último contrato em R$ 42 milhões, ao abrir mão de cobrar juros e multas. Agora, porém, voltará a exigir a quantia cheia.
A equipe de Depay argumenta que existia a intenção de renovação do contrato, ou seja, um acordo. O jogador viajou ao Brasil, realizou exames médicos e viu o contrato ser completamente confeccionado. Trocas de e-mails e mensagens também comprovam que o clube concordou com os termos, conforme argumentam. Faltava apenas a assinatura do presidente, que voltou atrás.
Além de confirmar que irá a Justiça, Memphis afirmou que ainda se manifestará publicamente sobre a condução dos negócios para tratar da renovação. 'Eu não queria essa situação e sempre respeitei o clube ao longo de todo o processo, mas agora sou forçado a reagir com firmeza para preservar meus interesses. Nos próximos dias, falarei publicamente, mas fiquem certos de que não deixarei esse comportamento inaceitável sem sanção", escreveu, na rede social X.
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