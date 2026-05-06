Copa JK de Hipismo reúne elite nacional e astros olímpicos em Brasília

Além de consolidar o Distrito Federal como polo da modalidade, evento na Asa Sul destaca a lealdade entre Flávio Grillo e Lorentino e traz grandes nomes como Stephan Barcha e Luciana Lóssio. - (crédito: Divulgação)

Brasília será palco a partir desta quinta-feira até domingo da Copa JK de Hipismo. A competição reúne a elite do esporte do país e consolida o DF como um centro nacional da modalidade. O campeonato será realizado na Sociedade Hípica de Brasília, localizado no fim da Asa Sul, em frente ao Zoológico. O acesso é gratuito aos quatro dias de provas desde as categorias de base às disputas de alto rendimento.

"A Copa JK é hoje um dos principais eventos do hipismo nacional e reflete o momento que Brasília vive dentro do esporte, com formação de atletas, resultados expressivos e capacidade de sediar grandes competições", afirmou ao Correio Braziliense Almir Vieira, presidente da Federação Hípica de Brasília.

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Nas arquibancadas, os olhares vão ficar focados na parceira de 10 anos entre Flávio Grillo e Lorentino, uma crônica de lealdade escrita a cada salto sobre as pistas nacionais. O atleta atleta disputa provas com o mesmo cavalo há quase uma década.

"É uma sensação muito boa, muita confiança. Você consegue identificar como deve se comportar em determinados desafios. É um privilégio que poucos têm poder disputar provas desse nível, há tanto tempo com o mesmo cavalo. Então é realmente algo raro e um privilégio", afirmou Flávio ao Correio Braziliense.

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No hipismo desde 1991, Grillo concilia o esporte com o trabalho fora das pistas. O atleta trabalha como empresário no ramo imobiliário e é advogado. Ele integra a equipe de Brasília tricampeã brasileira da categoria Sênior Top, principal nível da modalidade, e entrou em 2026 como campeão brasileiro do ranking de sua categoria.

"Eu fui aos poucos me desenvolvendo no esporte, me dedicando. Ainda garoto, tive algumas conquistas e isso animou ainda mais a minha família, que me deu todo o suporte. Fui vivendo o esporte cada vez mais intensamente e em alto rendimento, disputando competições nacionais. Venho desempenhando uma bonita trajetória no esporte ao longo desses anos", afirmou Flávio.

Entre os destaques da Copa JK 2026 estão também a brasiliense Luciana Lóssio. Em 2024, ela se tornou a primeira mulher a vencer um Grande Prêmio Sênior Top. Também participam do evento Stephan Barcha, medalhista dos Jogos Pan-Americanos de 2023 e quinto colocado nos saltos nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

José Roberto Reynoso, um dos maiores vencedores da história do hipismo brasileiro e Vitor Alves Teixeira, com carreira consolidada em participações em Olimpíadas, também marcam presença no campeonato.

A edição de 2026 também terá importante papel no calendário esportivo, pois a Copa JK será seletiva para o Campeonato Sul-americano nas categorias Pré-Mirim, Mirim, Pré-Júnior e Júnior, reunindo jovens talentos em busca de classificação internacional.



PROGRAME-SE

Local: Sociedade Hípica de Brasília – SHIP, Área Especial Conjunto 08, Nº S/N, Asa Sul

Horários: Quinta: das 08h às 16h;

Sexta: das 08h às 16h30;

Sábado: das 08h30 às 15h30;

Domingo: das 08h às 16h.

Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima



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