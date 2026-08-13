Luis Zubeldía não resiste à pressão e é demitido pelo Fluminense

Luís Zubeldía não é mais treinador do Fluminense. Por meio de uma nota postada nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (13/8), o clube informou o desligamento do comandante argentino, que não resistiu à sequência de maus resultados. No último jogo, na terça (11/8), o time só empatou em 0 a 0 com o Independiente Rivadavia-ARG, no Maracanã, no primeiro duelo das oitavas de final da Libertadores.
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"O Fluminense FC informa que Luis Zubeldía não está mais à frente do comando técnico da equipe. Também deixam o clube os auxiliares Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar e o preparador físico Lucas Vivas. O clube agradece aos profissionais por toda a dedicação ao longo do trabalho e deseja sucesso na sequência de suas carreiras", informa o comunicado do clube.
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Quem assume imediatamente o time é o auxiliar-técnico permanente Marcão. Ele vai dirigir o time na partida contra o Palmeiras, no sábado (15/8), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.
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