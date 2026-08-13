Mundial de Ginástica Rítmica: Babi Domingos vai à final do individual geral

Babi Domingos é finalista do individual geral do Mundial de Ginástica Rítmica novamente - (crédito: MeloGym/CBG)

Bárbara Domingos, a Babi, está classificada para a final do individual geral do Mundial de Ginástica Rítmica, disputado em Frankfurt, na Alemanha. A paranaense de 26 anos foi 16ª no segundo dia de competição e assegurou vaga entre as melhores.

Babi tem chance de atualizar o melhor resultado da carreira em Mundiais. Em 2025, a brasileira encerrou a participação com a 9ª colocação. Atual campeã pan-americana, ela é a única do país inscrita nos quatro aparelhos — arco, bola, maças e fita.

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Nesta quinta-feira (12/8), Babi se apresentou na bola e recebeu nota 26.500, a pior entre os quatro aparelhos, que pôde ser descartada. No arco, obteve avaliação de 27.650. Ela sentiu que poderia melhorar. "Sei que posso mais do que mostrei nesses dois dias. Estou pronta e preparada, mas o individual geral é longo e tenho que saber dosar muito bem", analisou. Dito e feito: na fita, Babi obteve 27.300 e, nas maças, anotou 27.350, totalizando 82.300 pontos.

As oito ginastas com os melhores desempenhos em cada aparelho garantem vaga nas finais individuais por aparelhos. A decisão do individual geral reúne 18 competidores, nesta sexta-feira (14/8), em duas sessões, a partir das 11h. SporTV e CazéTV transmitem o Mundial.

Nas maças, Geovanna Santos, a Jojô, alcançou 25.200 pontos e fechou a participação abaixo. A russa Sofia Ilteriakova liderou, com 29,300. Na fita, Maria Eduarda Alexandre recebeu 27,200 de avaliação, ficou perto da decisão, chegando a ficar entre as oito melhores, mas foi ultrapassada nas rotações finais e terminou em 10º, ficando como segunda reserva da final por aparelho.

Conjunto

A Seleção Brasileira de Conjunto chegou na quinta-feira a Frankfurt. Nesta sexta, haverá o treinamento de pódio. No dia seguinte, o Brasil entra em ação, a partir das 9h20, para a qualificação da série mista (três arcos e dois pares de maças). Às 10h18, volta para disputar a série de cinco bolas.

O conjunto é formado por Julia Kurunczi (UNOPAR-PR), Maria Eduarda Arakaki (Marista de Maceió-AL), Maria Paula Caminha (GORBA-BA), Mariana Vitória Pinto (AGIR-PR), Nicole Pírcio (UNOPAR-PR) e Sofia Madeira (INCESP-ES).

A treinadora é Camila Ferezin, assistida por Bruna Rosa e Reni Karachomakova. Mariane Giovacchini dos Santos (Espéria-SP) e Renata Brum Diniz (GRM-MG) são as atletas reservas.

O Mundial de Ginástica Rítmica na Alemanha é classificatório para os Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028, com três cotas individuais e três para conjuntos.