Brasil conquista bronze no Mundial de Ginástica Rítmica e vai a LA 2028

Equipe brasileira conquistou o terceiro lugar no conjunto geral do Mundial de Ginástica Rítmica e garantiu sua vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 - (crédito: MeloGym/CBG)

A equipe brasileira conquistou o terceiro lugar no conjunto geral do Mundial de Ginástica Rítmica e garantiu sua vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, neste sábado (15/8). O torneio aconteceu em Frankfurt, na Alemanha.

Ao todo, o quinteto somou 55.500 pontos durante a competição. A primeira apresentação, ao som de “Abracadabra“, de Lady Gaga, foi um conjunto misto, que garantiu 28.700 pontos para a equipe. O time brasileiro acabou sofrendo uma falha na apresentação com 5 bolas e marcou 26.800 pontos.

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A apreensão tomou conta do time brasileiro. Isso porque logo após concluir a apresentação, a equipe ficou em segundo lugar na competição, mas ainda precisou aguardar a apresentação de outros 14 países. A seleção japonesa acabou conquistando a medalha de prata, com 56.700 pontos, o ouro ficou para a Espanha, com 57.450 pontos no total.

Esta foi a segunda medalha do Brasil em mundiais de ginástica rítmica. A primeira conquista foi em 2025, quando a seleção conquistou o segundo lugar no pódio em casa, no Rio de Janeiro.