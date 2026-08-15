Minas Brasília enfrenta o Ação e dá o primeiro passo rumo ao acesso

A goleira do Minas Brasília, Rubi, é a segurança do time na luta para subir - (crédito: Divulgação/Minas)

Mais uma vez, o Minas Brasília chega ao momento mais decisivo da temporada: os confrontos para o acesso. Neste sábado (15/8), o clube candango enfrenta o Ação, em Várzea Grande (MT), às 16h, no primeiro desafio pela vaga direta à Série A1 do Brasileirão. Agora, as Minas colocam à prova os frutos colhidos na boa primeira fase da competição para manter-se vivas no mata-mata nacional.

Com 12 anos representando o DF na modalidade, o Minas já desfrutou uma época de figurar na prateleira mais alta do futebol. Em 2018, o representante da capital conquistou o marco inédito para o quadradinho: levantou a taça da segunda divisão e carimbou o passaporte para a Série A1 com um time 100% de atletas nascidas em Brasília. Foram três edições entre os melhores times do Brasil (2019, 2020 e 2021).

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Desde 2012, as irmãs Nayara e Nayeri Albuquerque trabalham para investir no futebol feminino local. Desde a queda para a segunda divisão em 2021, o clube passou por diversas reestruturações com comissões técnicas e jogadoras. Atualmente, após cinco anos na luta, estão perto de concretizar um projeto que há dois anos vem sendo lapidado. A chegada de Kathleen Azevedo e o amadurecimento das jogadoras do grupo fazem o torcedor sonhar cada vez mais alto com a vaga.

Para a Rubi, uma das jogadoras mais experientes do elenco, a ansiedade deu espaço para a gratidão e o privilégio de poder fazer parte da história do Minas. “Eu acho que toda jogadora que sonha com grandes objetivos quer viver jogos como esse. Quando cheguei ao Minas, em 2023, eu tinha o propósito de ajudar a recolocar o clube na elite. De lá pra cá, vivi várias versões do Minas, com diferentes jogadoras, diferentes momentos e muitos aprendizados”, explicou.

“Talvez, tudo isso tenha sido necessário para que a gente amadurecesse e chegasse preparada para esse momento. Hoje eu sinto gratidão por mais uma vez ter o privilégio de vivenciar isso. É muita vontade de fazer valer tudo que a gente viveu e, se Deus nos abençoar, ajudar a escrever uma das páginas mais importantes da história do clube”, pontuou.

Programe-se

Série A2 do Brasileirão Feminino - quartas de final

Ação-MT x Minas Brasília

Data e horário: 15/8 (sábado), às 16h

Local: Estádio Dito Souza, em Várzea Grande, no Mato Grosso

Transmissão: Canal do TV Ação, no Youtube