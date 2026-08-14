WGP 86 terá cinturão em jogo e duelo Brasil x Argentina em Brasília

Recém-coroado campeão mundial, Cabelo Mondeiro (D) defenderá, em casa, o cinturão diante do argentino German "El Lobo" Badallo - (crédito: Cláudio Roberto/WGP)

O WGP Kickboxing, principal evento profissional da modalidade na América Latina, desembarca novamente em Brasília para a 86ª edição, em 30 de agosto. O ginásio da AABB receberá uma noite com três atrações principais: as disputas pelos cinturões dos pesos leve e super-leve e um Challenger GP feminino na categoria peso-mosca. O evento terá transmissão ao vivo pelo Combate e pelo UOL Play.

A edição será realizada em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer do Governo do Distrito Federal. A entrada será gratuita mediante a doação de 1kg de alimento não perecível, destinado a uma instituição de caridade.

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A luta principal coloca novamente frente a frente Brasil e Argentina. Campeão mundial de kickboxing, o brasiliense Cabelo Monteiro defenderá o cinturão dos leves do WGP contra o argentino Germán “El Lobo” Badallo.

Os dois já se enfrentaram na final do All-Star GP da temporada 2025, disputada no WGP 84. Na ocasião, o brasiliense venceu por decisão unânime o torneio que reuniu os oito melhores atletas do continente.

O reencontro terá um cenário diferente. Badallo terá mais tempo de preparação e descanso, já que fará apenas uma luta na noite. No primeiro confronto, os dois precisaram entrar no ringue três vezes no mesmo evento antes da decisão do título.

Cabelo chega ao combate em uma sequência de 10 vitórias no WGP. No período, conquistou o cinturão da organização, o All-Star GP de 2025 e o cinturão mundial interino da WAKO PRO, principal entidade do kickboxing mundial.

Do outro lado, o argentino chega disposto a transformar a revanche em oportunidade de ficar com o cinturão. A rivalidade entre os dois ganhou um novo capítulo e, desta vez, haverá um título em jogo.

O título vago dos super-leves também será decidido em Brasília. Vinícius Mestrinier e Hiago Pereira fazem a atração co-principal da noite em uma disputa exclusivamente brasileira.

A categoria ficou sem campeão depois que Denis Júnior assinou contrato de exclusividade com a organização asiática ONE Championship. A saída abriu espaço para uma nova disputa pelo topo da divisão.

Mestrinier chega embalado pelo título do Challenger GP dos super-leves no WGP 83. Um dos destaques da categoria também no kickboxing amador, o brasileiro vem construindo espaço no profissional.

Hiago Pereira também chega ao duelo depois de uma grande atuação em um GP. No WGP 85, o brasiliense venceu duas lutas na mesma noite, ambas por nocaute, e garantiu o direito de disputar o cinturão.

O terceiro grande atrativo da noite será o Challenger GP feminino dos pesos-mosca. O torneio definirá a próxima desafiante ao cinturão atualmente pertencente à argentina Giuliana “La Hiena” Cosnard.

A primeira semifinal terá Suellen Bitencourt, líder do ranking, contra Laysa Silva, que recentemente disputou o título do K-1, no Japão.

Na outra semifinal, a multicampeã amadora Jackeline Oliveira desce de categoria para enfrentar Lany Silva, lutadora que acumula cinturões na carreira.

Cosnard aguarda a vencedora para defender uma marca que já dura quase dois anos. Desde que conquistou o cinturão, no fim de 2024, ela é a única lutadora argentina a ter conquistado um título do WGP.