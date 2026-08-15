Fluminense marca nos acréscimos e derrota o líder Palmeiras

Hulk fez o primeiro gol do Fluminense na vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras, neste sábado (15) - (crédito: Foto: Lucas Merçon / Fluminense)

O Fluminense voltou a vencer após oito jogos ao derrotar o Palmeiras por 3 a 2, de virada, neste sábado (15), no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor saiu atrás duas vezes, buscou o empate em ambas e chegou à vitória nos acréscimos, com Germán Cano. Hulk e Serna também marcaram para os cariocas, enquanto Gustavo Gómez e Maurício fizeram os gols do Verdão. Com o resultado, a equipe de Marcão chegou aos 38 pontos e permanece na quarta colocação. Já o Palmeiras segue na liderança, com 48 pontos, mas pode ver os concorrentes se aproximarem no decorrer da rodada.

Agora, os dois clubes voltam as atenções para a Libertadores. O Fluminense visita o Independiente Rivadavia na terça-feira (18), às 19h, no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, pelo jogo de volta das oitavas de final, após o empate sem gols no Maracanã. O Palmeiras entra em campo na quarta-feira (19), também às 19h, contra o Cerro Porteño, no Estádio Ueno La Nueva Olla, em Assunção. O primeiro duelo terminou empatado por 1 a 1.

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Primeiro Tempo

Fluminense e Palmeiras fizeram um primeiro tempo movimentado no Maracanã, com o Tricolor apresentando boa atuação e criando oportunidades desde os minutos iniciais. Aos três, Ganso encontrou Canobbio dentro da área, e o uruguaio finalizou para defesa de Carlos Miguel. Dois minutos depois, Martinelli também levou perigo ao bater para fora. O Palmeiras respondeu aos sete, quando Allan aproveitou erro na saída de bola, avançou e obrigou Fábio a fazer grande defesa. Aos nove, porém, o time paulista abriu o placar: Piquerez cobrou escanteio pela esquerda, Gustavo Gómez ganhou de Jemmes pelo alto e cabeceou por cima do goleiro tricolor.

Mesmo em desvantagem, o Fluminense manteve boa postura e passou a pressionar mais. Aos 24, Soteldo lançou Ganso, que puxou para o meio e bateu colocado, tirando tinta da trave. Hulk também tentou duas cobranças de falta, mas parou na defesa palmeirense e em Carlos Miguel. O Palmeiras voltou a assustar aos 38, quando Flaco López cruzou rasteiro e Igor Rabello quase marcou contra. Entretanto, a insistência tricolor foi premiada aos 42. Igor Rabello lançou Canobbio pela direita, e o uruguaio cruzou para Hulk aparecer nas costas de Murilo e cabecear no contrapé de Carlos Miguel, deixando tudo igual. Já nos acréscimos, Hércules ainda recebeu de Ganso e soltou uma bomba da entrada da área, mas o goleiro palmeirense evitou a virada. Assim, o Fluminense encerrou uma boa primeira etapa com o empate por 1 a 1.

Segundo Tempo

O Fluminense manteve a postura agressiva depois do intervalo e quase virou logo aos três minutos. Canobbio chegou pela direita e cruzou na segunda trave para Hulk, que apareceu livre, mas finalizou por cima do gol. Dois minutos depois, Soteldo puxou para o meio e bateu colocado, também levando perigo a Carlos Miguel.

A equipe de Marcão continuou melhor. Aos 11, Soteldo cruzou, e a bola tocou no braço de Giay dentro da área. Os jogadores tricolores pediram pênalti, mas Anderson Daronco mandou o jogo seguir. Na sequência, aos 13, Soteldo acertou forte chute da esquerda e obrigou Carlos Miguel a espalmar.

O Palmeiras passou a equilibrar a partida e encontrou espaços após as mudanças. Aos 28, Maurício teve uma finalização bloqueada, e Ramón Sosa pegou a sobra dentro da área, mas mandou para fora. A pressão paulista cresceu e resultou no segundo gol aos 36. Carlos Miguel deu um chutão desde a defesa, Flaco López desviou de cabeça e Maurício apareceu livre para tocar na saída de Fábio e colocar o Verdão novamente em vantagem.

A resposta do Fluminense, porém, foi imediata. Aos 39, Guga cruzou pela direita, Cano se antecipou a Murilo e cabeceou na trave. Serna acompanhou o lance e aproveitou o rebote para empurrar para a rede vazia, deixando o placar novamente empatado.

Apoteose tricolor no Maracanã

O jogo ficou aberto nos minutos finais. O Palmeiras tentou pressionar, enquanto o Fluminense passou a explorar os espaços. Aos 43, Cano apareceu livre na segunda trave após novo cruzamento pela direita e cabeceou rente à trave de Carlos Miguel.

Já nos acréscimos, o argentino não desperdiçou. Aos 46, Martinelli encontrou Guga pela direita. O lateral evitou a saída da bola e cruzou para o próprio Martinelli, que cabeceou em direção ao gol. Cano apareceu no caminho e desviou também de cabeça, tirando Carlos Miguel da jogada. O gol confirmou a virada por 3 a 2 e encerrou o jejum tricolor no Brasileiro.

FLUMINENSE 3×2 PALMEIRAS

Campeonato Brasileiro 23ª rodada

Data e horário: 15/08/2026 (sábado), às 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio Jornalista Mário Filho (Maracanã), Rio de Janeiro (RJ)

Renda: R$ 1.021.559,50

Público: 20.265 presentes

Gols: Gustavo Gómez (9/1T, 0-1), Hulk (42/1T, 1-1), Maurício (36/2T, 1-2), Serna (39/2T, 2-2) e Cano (46/2T, 3-2)

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Jemmes, Igor Rabello (Millán, 8/2T) e Renê; Martinelli, Hércules (Nonato, 33/2T) e Ganso (Lucho Acosta, 24/2T); Canobbio, Soteldo (Serna, 33/2T) e Hulk (Cano, 23/2T). Técnico: Marcão.

PALMEIRAS: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Arthur, intervalo); Marlon Freitas, Andreas Pereira (Maurício, 27/2T) e Allan; Arias (Emiliano Martínez, 27/2T), Vitor Roque (Ramón Sosa, intervalo) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Wagner Reway (SC)

Cartões amarelos: Canobbio, Guga, Lucho Acosta e Nonato (FLU); Piquerez e Arthur (PAL)