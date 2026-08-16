Gama x São José: Alviverde tem Dia D no Bezerrão pelo sonho da Série C

O bicampeão espera fazer do peso da camisa, da fanática torcida e da paixão pelo clube os trunfos pelo acesso à Série C - (crédito: @dutrafotos)

Chegou o Dia D do Gama pelo acesso à Série C. Atual bicampeão candango, o time alviverde tem, hoje, o primeiro match point para retonar à terceira divisão depois de 16 anos. O duelo de volta com o São José no Bezerrão neste domingo, às 16h, extrapola a Região Administrativa com 277 quilômetros quadras e população etimada em 135 mil habitantes. Atolado desde 2014 na última série do país, o Distrito Federal espera desde 13 de outubro de 2013 pela retorno de um time da cidade ao andar superior. Lá se vão 4.690 dias a contar da derrota do Brasiliense para o Cuiabá e do consequente rebaixamento. Depois de empatar por 1 x 1 em Porto Alegre, o clube mais popular do nosso quadrado precisa vencer. Nova igualdade levará a decisão para os pênaltis.

O Gama tem o poder de decidir o confronto em casa pelo fato ostentar a melhor campanha da primeira fase. Os mais de 16 mil ingressos comercializados para a partida foram esgotados pela torcida alviverde em menos de 48 horas durante a semana. A expectativa é de muita festa com um Bezerrão lotado à espera do fim do tempo de vacas magras. Durante o período afastado da Série C, o recordista de títulos do DF se contentou a com a Série D ou ficou sem calendário nacional.

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A equipe comandada por Luis Carlos Souza vem fazendo uma temporada de excelência. O Gama sagrou-se bicampeão candango no início do ano e perdeu apenas um jogo com bola rolando no Bezerrão, para o Rio Branco-ES, pela Copa Centro-Oeste. O Alviverde também teve a melhor campanha geral da primeira fase da Série D e vem com moral para o confronto decisivo.

Em tese, o Gama almeja conquistar o acesso com mais tranquilidade em relação aos últimos dois mata-matas. Contra o Porto Velho e o América-RN, a vaga veio apenas nos pênaltis após o Periquito perder o jogo de ida. O empate em Porto Alegre deixa o torcedor gamense pilhado. Apesar da empolgação, Luis Carlos Souza sabe que não deve subestimar o São José-RS.

Em entrevista ao Correio, o dono da prancheta disse como está lidando com elenco para a partida. "Temos jogadores voltando de lesões, mas que ainda não podem jogar 90 minutos. Zulu e David Lucas estarão à disposição na partida, mas ainda não decidi como irei utilizá-los. Pela lateral esquerda, Gabriel Lima e Lucas Piauí vem revezando na posição por toda temporada. Utilizarei aquele que for conveniente com a situação do jogo. Gabriel é mais ofensivo, tem maior apoio no ataque. Enquanto o Lucas é mais equilibrado", afirmou o treinador.

O zagueiro Wellington vem sendo titular com a ausência do lesionado Zulu. O defensor vem demonstrando um trabalho competente ao lado de Darlan. Wellington avalia como o desempenho e o peso da experiência a serviço do Gama. "Eu não sou pago para jogar. Sou pago para treinar. Se eu jogo ou não, essa decisão é do técnico, mas sempre estarei pronto para ajudar a equipe quando for necessário. Acho que tive bons momentos quando foi preciso eu entrar em campo".

O beque destaca o senso de grupo do plantel. "No elenco, todo mundo se ajuda, do mais novo ao mais velho. Mas acho que é uma obrigação dos mais experientes ajudarem os mais jovens, assim como fizeram comigo no meu início de carreira. Fico muito feliz em poder auxiliá-los e também por ouvirem e respeitarem os mais experientes", destacou o beque alviverde.

São José-RS

O time gaúcho terá de desbancar o Gama no Bezerrão. O gol de Andrey no fim do jogo de ida evitou pisar no gramado do adversário em desvantagem. O São José teve a pior campanha na primeira fase entre os classificados às quartas de final. Na etapa eliminatória, assim como o Gama, o Zequinha soube jogar o torneio. As qualificações sobre o Santa Catarina e o Treze foram nos pênaltis. Duas provas de que o Zequinha não pode nem deve ser subestimado.

O São José aposta na experiência e na estrela do goleiro Fábio Rampi. O arqueiro de 37 anos é o artilheiro do time gaúcho na Série D com dois gols. Ele tem as bolas paradas como especialidade. Na carreira, são 37 bolas na rede. Rampi é o sétimo maior goleiro artilheiro do futebol. Porém, debaixo do travessão, o guarda-redes também tem sido peça-chave para a campanha do São José, principalmente nas disputas de pênaltis.

Para o experiente técnico Argel Fuchs, o resultado no jogo de ida não foi o esperado, mas a equipe terá força máxima no Bezerrão: "O empate não foi interessante para nós, mas somos uma equipe que nos recusamos a perder e a entregar um jogo fácil. Passamos por esse cenário na competição, então posso dizer que estamos vivos. Agora, é se preparar para a volta e esperar um grande jogo", ponderou o treinador do São José antes do embarque para o Distrito Federal, onde foi técnico em uma passagem curta pelo Brasiliense na temporada de 2011.

Pelo novo regulamento da Série D, o perdedor do duelo de hoje terá mais uma chance de acesso na repescagem. Os quatro eliminados nas quartas de final disputarão mais duas vagas para a Série C de 2027. O protagonista da melhor campanha na comparação entre os quatro pega o time de pior desempenho e assim sucessivamente em duelos de ida e volta.

FICHA TÉCNICA

Série D do Campeonato Brasileiro

Estádio: Bezerrão, no Gama

Horário: 16h

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Ingressos: esgotados

GAMA

Renan Rinaldi; Michel Henrique, Darlan, Wellington (Zulu) e Gabriel Lima (Lucas Piauí); Moisés, Gabriel Galhardo e Willian Jr.; Ramon, Renato e Felipe Clemente.

Técnico: Luís Carlos Souza

SÃO JOSE-RS

Fábio Rampi; Eduardo Melo, Keverton, Michel e Anderson Gomes; Tiago Pedra, Mateus Pureza e Grafite; Caique Trindade, Andrey e Zé Vitor

Técnico: Argel Fuchs

*Estagiários sob a supervisão de Marcos Paulo Lima