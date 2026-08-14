Saiba por que o Craque Neto é fã de Luiz Carlos Souza, técnico do Gama

Milton Nascimento canta que "amigo é coisa para se guardar debaixo de sete chaves, dentro do coração". Assim falava a canção que na América ele ouviu. Aos 62 anos, o técnico do Gama, Luiz Carlos Souza, habita no lado esquerdo do peito de um parceiro com quem dividiu quarto no alojamento do Guarani Futebol Clube nas divisões de base.

José Ferreira Neto, o Craque Neto, é o torcedor número 1 do comandante alviverde na missão de levar o atual bicampeão do Distrito Federal de volta à Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo do acesso poder ser no domingo contra o São José-RS, às 16h, no Bezerrão. Houve empate por 1 x 1 na partida de ida no Passo d'Areia, em Porto Alegre. Novo empate levará a decisão para os pênaltis. O vencedor disputará a Série C em 2027. O perdedor terá direito a uma segunda tentativa na repescagem.

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Neto é fã de carteirinha de Luiz Carlos Souza. Usa o microfone dos programas dos quais participa para exaltar o trabalho do amigo e torcer pelo sucesso do Gama. Foi assim nas campanhas no Candangão, na Copa do Brasil, na Copa Verde e continua na Série D. Em entrevista ao Correio, o treinador explica a amizade com o ex-jogador da Seleção Brasileira e do Guarani, São Paulo, Palmeiras, Atlético-MG, Santos e ídolo do Corinthians, o clube pelo qual conquistou o Campeonato Brasileiro em 1990.

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"O Neto é meu amigo de base. A gente passou, ali no Guarani, dois ou três anos juntos. Ele, apesar de ser um pouco mais novo (59 anos), queimou etapa, chegou no Sub-20 muito rápido. Pode parecer até brincadeira, mas naquela época, eu era referência. Fui convocado para a Brasileira de base (por Jair Pereira), estava no profissional, então eu era uma referência para os mais novos. O Neto, com 15 para 16 anos, já estava no Sub-20", recorda Luiz Carlos Souza.

O técnico do Gama não passa a mão na cabeça de Neto. "Ele era um pentelho, chato para caramba. Um cara que a gente descascava o tempo todo, zoava e o moleque não parava. Dentro de campo, ele era fera demais. Jogamos Copa São Paulo de Futebol Júnior juntos, Sub-20, profissional também por pouco tempo porque logo depois eu saí", detalha o técnico.

"O Neto é meu amigo de base. A gente passou, ali no Guarani, dois ou três anos juntos. Naquela época, eu era referência. O Neto, com 15 para 16 anos, já estava no Sub-20



" Luiz Carlos Souza, técnico do Gama

O Guarani tem um grupo no WhatsApp dos jogadores da base, a maioria nascida em 1966. Lá, Neto reencontrou Luiz Carlos Souza. "Todo ano tem um encontro daquele pessoal que foi da base e a gente se encontra até hoje em Campinas. Tive a honra de ir duas vezes. O Neto é amigo de ficar em baixo da arquibancada no período de base do Guarani, ainda. O alojamento ficava lá. Tem muita história ali com muita gente, e o Neto é um deles", emociona-se.

Troca de apelidos

O carinho de Neto por Luiz Carlos Souza é do tamanho do coração sincerão nos comentários quase sempre polêmicos. "A gente morou junto na nas divisões de base do Guarani lá na arquibancada. Ele tinha um cabelo black power... Um ponta-esquerda incrível, pessoa humilde, gente boa. O Luiz Carlos estava na frente do João Paulo (ídolo do Guarani). O Evaristo era reserva do reserva de tão forte que o nosso time era", contou Neto ao público em um dos programas, ao elogiar o atacante que virou dono da prancheta do Gama.

"Aquele juniores nosso foi brincadeira. Acho que foi o melhor... Sérgio Neri (goleiro), Ivaldo, Alex, Everaldo, Lula, Serginho, Dias e Luiz Carlos, Marlon, Valdir Lins e Neto. Quase todo mundo vingou", concorda Luiz Carlos Souza ao recordar nomes do histórico Guarani. Íntimo do ex-meia e hoje apresentador, o técnico do Gama chamava Neto por um apelido: "Mosca", por causa da chatice. Neto retribuiu no último encontro: "Luiz, eu vou te chamar de Luiz para não chamar pelo apelido, senão você vai ficar sem moral com os jogadores", brincou referindo-se ao "lua", uma referência ao estilo do cabelo de Luiz Carlos Souza.

"A nossa história é bonita demais, cara. É história de futebol. É história de futebol, história de futebol. A gente ama você, irmão. Que a nossa amizade continue para a eternidade



" Craque Neto, apresentador, comentarista e ex-jogador

Emocionado por ter reencontrado Luiz Carlos Souza no encontro dos companheiros de base do Guarani, Neto se emocionou. "A nossa história é bonita demais, cara. É história de futebol. É história de futebol, história de futebol. A gente ama você, irmão. Que a nossa amizade continue para a eternidade. Eu me transformei em um apresentador e comentarista, e se tem algo que eu faço é valorizar vocês todos. Nossa história é bonita demais, cara", disse Neto.

Enquanto Neto seguiu para o estrelato nacional no futebol e na comunicação depois da aposentadoria, Luiz Carlos Souza trilhou um caminho acadêmico e técnico. Formado em educação física e história, o técnico do Gama foi instrutor da CBF Academy, conquistou a primeira edição da Copa Verde pelo Brasília em 2014 e levou o Gama ao bicampeonato no Candangão nas temporadas de 2025 e de 2026. O próximo passo por ser o acesso à Série C.

Quartas de final

15/8 - Amanhã

17h CSA-AL x Uberlândia-MG

Ida: 0 x 1

16/8 - Domingo

16h Gama x São José-RS

Ida: 1 x 1

17h ASA-AL x Goiatuba

Ida: 0 x 0

17h ABC-RN x Nacional-AM

Ida: 2 x 1