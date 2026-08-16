Santos vence o Vasco em São Januário e deixa o Z4 do Brasileirão

Em confronto direto na luta contra o rebaixamento, o Santos levou a melhor sobre o Vasco e ganhou um respiro. Com gols de Gabigol, Willian Arão e Luan Peres, velhos conhecidos do futebol carioca, o Peixe venceu o Cruzmaltino por 2 a 0, neste domingo (16), em São Januário, pela 23ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, saiu do Z4 e complicou o time vascaíno.
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Com o resultado, o Santos chegou a 25 pontos e, agora, ocupa o 14º lugar. Já o Vasco, por outro lado, caiu para 19º, com 22. O Cruzmaltino volta a campo na próxima quinta-feira (20), às 19h (de Brasília), contra o Olimpia, do Paraguai, em Assunção, pelo jogo de volta das oitavas de final da Sul-Americana. Já o Peixe, por sua vez, encara o Macará, no mesmo dia e horário, no Equador, pela mesma competição.
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Vasco controla a posse, mas o Santos é mais perigoso
O jogo começou equilibrado em São Januário. O Vasco controlou a posse de bola e teve mais volume, mas não conseguiu transformar o domínio em chances claras. O Santos, por sua vez, se defendeu e tentou explorar os espaços. A estratégia, aliás, quase deu certo aos 14 minutos, quando Gabigol ficou cara a cara com Léo Jardim e perdeu a chance mais perigosa do primeiro tempo.
A falta de eficiência atormentou o Vasco, que promoveu a estreia de Facundo Colidio para tentar resolver o problema ofensivo. No primeiro tempo, foram 12 finalizações do time comandado por Pedro Emanuel, mas nenhuma grande chance e pouco trabalho para o goleiro Gabriel Brazão. Na reta final, o Santos chegou a acertar o travessão com Caballero, contudo, o placar permaneceu zerado.
Santos é letal e vence o Vasco em São Januário
O Vasco tentou pressionar o Santos no início do segundo tempo e criou a sua melhor chance na partida, mas Tchê Tchê não aproveitou e mandou por cima do gol. Após o susto inicial, o Peixe conseguiu equilibrar as ações e chegou pela primeira vez no ataque aos dez minutos, quando Neymar cabeceou para a defesa de Léo Jardim. Depois disso, no entanto, o jogo ficou morno e sem emoção.
Na tentativa de mudar o panorama da partida, os treinadores resolveram mexer nas equipes. Dessa forma, o Vasco chegou com perigo aos 21 minutos, quando Puma Rodríguez acertou a trave. O Santos, no entanto, foi mais eficiente. Logo na sequência, Gabigol recebeu passe de Rollheiser e bateu na saída de Léo Jardim para abrir o placar.
O Vasco sentiu o baque. O Santos, por outro lado, ganhou confiança. Apesar da tentativa de Pedro Emanuel deixar o time mais ofensivo, não surtiu efeito. O Cruzmaltino, aliás, passou a dar mais espaços. Na bola parada, o Peixe resolveu. Willian Arão, aos 31, fez o segundo em falha de Léo Jardim. Pouco depois, aos 35, Luan Peres aproveitou novo rebote do goleiro e fez 3 a 0.
VASCO 0 x 3 SANTOS
Campeonato Brasileiro – 23ª rodada
Data: 16/08/2026
Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)
Público: 20.430 presentes
Renda: R$ 771.718,00
Gols: Gabigol, 22’/2ºT (0-1); Willian Arão, 31’/2ºT (0-2); Luan Peres, 35’/2ºT (0-3)
VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton (Puma Rodríguez, 20’/2ºT); Jair (Santiago Sosa, 14’/1ºT), Tchê Tchê (Nuno Moreira, 29’/2ºT) e Thiago Mendes; Andrés Gómez, Facundo Colidio (Marino, 19’/2ºT) e Claudio Spinelli (David, 19’/2ºT). Técnico: Pedro Emanuel
SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Willian Arão, Luan Peres e Escobar; Oliva (Gustavo Henrique, 16’/2ºT), João Schmidt (João Ananias, 42’/2ºT) e Barreal (Rony, 16’/2ºT); Neymar, Caballero (Rollheiser, 17’/2ºT) e Gabigol (Thaciano, 24’/2ºT). Técnico: Cuca
Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
Auxiliares: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)
VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)
Cartões amarelos: Robert Renan e Paulo Henrique (VAS)
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