Hulk joga para manter Flu vivo e buscar título após dois vices

Hulk poderia ser o Capitão América… do Sul. Foi finalista da Libertadores em 2024 e da Copa Sul-Americana em 2025 a serviço do Atlético-MG, mas perdeu as decisões para Botafogo e Lanús em sequência. Aos 40 anos, mudou-se para o Rio de Janeiro em busca da trilogia continental, agora com as cores do Fluminense. Só que um Vingador, talvez, não baste. Depois do 0 x 0 no Maracanã, o tricolor precisa vencer o Independiente Rivadavia, nesta terça-feira (18/8), às 19h, em Mendoza, para avançar às quartas de final.

O empate sem gols no Maracanã uma semana atrás deixou a conta simples, mas nada confortável: o Fluminense precisa vencer em Mendoza para avançar às quartas de final. Novo empate leva a decisão para os pênaltis, enquanto qualquer derrota encerra a campanha. O cenário é especialmente delicado porque o Independiente Rivadavia mostrou, no Rio, que não pretende ser mero coadjuvante na aventura tricolor.

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O encontro desta terça-feira será o quarto entre os clubes. Os argentinos venceram uma vez e empataram outras duas, considerando também os duelos pela fase de grupos. O Fluminense, porém, se apega à reação recente. O interino milagreiro assumiu e deu um chacoalhão no time justamente contra o líder do Brasileirão: vitória de virada por 3 x 2 sobre o Palmeiras.

A mudança de ambiente também passou pela confiança. Após a saída de Zubeldía, os jogadores assumiram parte da responsabilidade pelo momento que levou à demissão do treinador. "Eu pedi desculpa ao Zubeldía porque não ajudei como queria. Quando o treinador é desligado, a grande parcela de culpa é dos jogadores. A gente sentiu a saída dele, porque sentiu que poderia ter feito um pouco mais", reconheceu Hulk.

Em apenas dois treinos, o interino conseguiu recuperar a confiança do elenco antes do duelo com o Palmeiras. "O Marcão conhece tudo de Fluminense. O que ele pediu foi que a gente disputasse. Sempre confiou na gente. Ele elevou a confiança e mostrou que a gente era capaz (de vencer o Palmeiras)", completou.

Hulk disputa a Libertadores pela quinta vez. Só em uma participação caiu nas oitavas de final: em 2023, diante do Palmeiras. Em 2024, foi vice-campeão com o

Atlético-MG. Antes, chegou à semifinal em 2021, quando o Galo foi eliminado pelo próprio Palmeiras pelo critério do gol fora de casa. Em 2022, despediu-se nas quartas de final, novamente diante do rival paulista.

O futuro, porém, é uma incógnita. Hulk tem contrato com o Fluminense até o fim de 2027, mas estará aos 40 anos na atual temporada, e não há garantia de que disputará a próxima Libertadores. A classificação tricolor para a próxima edição também está longe de ser assegurada. No futebol, planos mudam rapidamente — e a oportunidade que existe agora pode não se repetir nas mesmas condições.

Ficha técnica

Independiente Rivadavia x Fluminense

Libertadores: oitavas de final (jogo de volta)

Local: Estádio Malvinas Argentinas, Mendonza

Transmissão: ESPN e Disney+ (streaming)

Árbitro: Andres Rojas (Colômbia)

Prováveis escalações

Independiente Rivadavia — Bolcato; Bonifacio, Villalba, Studer e Elordi; Bucca, Bottari e Florentín; Matías Fernández; Alex Arce e Maximiliano Salas. Técnico: Alfredo Berti

Fluminense — Fábio, Guga, Ignácio, Thiago Silva e Renê; Hércules, Martinelli e Ganso; Canobbio, Soteldo e Hulk. Técnico: Marcão