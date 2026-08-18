Técnico do Egito vai parar no hospital após briga entre a mulher e a ex

Técnico da seleção masculina do Egito e ídolo do futebol nacional, Hossam Hassan - (crédito: Soobum Im/AFP )

Técnico da seleção masculina do Egito e ídolo do futebol nacional, Hossam Hassan foi parar no hospital em decorrência de um mal-estar ao presenciar uma confusão entre a atual esposa e a ex-companheira.

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Segundo informações do portal Sky News Arabia, Hassan tentava separar uma briga entre as duas enquanto aproveitava as férias em um resort na cidade de Marina El Alamein, ao norte do Egito. O treinador estava com a mulher, Dan-Adam, quando encontrou com Huwayda, sua ex, acompanhada dos filhos, por acaso. Em seguida, uma discussão se instaurou. O desentendimento rapidamente evoluiu para um conflito físico, com direito a socos, chutes e até puxões de cabelo.

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Enquanto tentava apartar a confusão, Hossam passou mal, e desmaiou por causa do mal-estar. A equipe médica do resort precisou ser acionada. Depois disso, foi levado a um hospital. Apesar de tudo, passa bem.

Após o conflito, as mulheres continuaram em desentendimento. Ambas trocaram acusações de agressão. A ex-mulher, Huwayda, foi a uma delegacia para prestar queixa, mas desistiu. Não há informações sobre acusações formais feitas por qualquer uma das duas.

Hossam Hassan é técnico da Seleção Egípcia desde fevereiro de 2024. Em 2025, foi semifinalista da Copa Africana de Nações. Acabou eliminado ao ser derrotado por Marrocos. No ano seguinte, durante a quarta participação do país em uma edição de Copa do Mundo, liderou o Egito ao mata-mata pela primeira vez. Na segunda fase, derrotou a Austrália. Nas oitavas de final, acabou derrotado pela Argentina por 3 x 2, de virada. O time africano chegou a estar vencendo o posterior vice-campeão do mundo por 2 x 0.

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O treinador é, também, um dos grandes ídolos da história do futebol egípcio. É o maior artilheiro da história da seleção, com 69 gols. Logo atrás, com 68, está o atacante Mohamed Salah, ex-Liverpool. Hassan ainda é tricampeão da Copa Africana de Nações como jogador.