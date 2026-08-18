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Infantino apertou o 'botão de autodestruição', diz chefe da Premier League

Richard Masters criticou atitudes recentes protagonizadas pelo presidente da Fifa

Muitas críticas a Infantino vieram de dentro da própria Fifa, incluindo do secretário-geral Mattias Grafstrom - (crédito: Getty Images)
Muitas críticas a Infantino vieram de dentro da própria Fifa, incluindo do secretário-geral Mattias Grafstrom - (crédito: Getty Images)

O CEO da Premier League, Richard Masters, afirmou nesta terça-feira (18/8) que o presidente da Fifa, Gianni Infantino, apertou o "botão de autodestruição" com seu plano de abrir espaço para investidores privados, um projeto que ele foi forçado a abandonar devido à forte oposição. 

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O dirigente da liga de futebol considerada a mais poderosa do mundo se juntou ao coro de vozes que pedem mudanças na governança da Fifa, em um momento em que Infantino busca a reeleição para março de 2027. 

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"É um problema criado pela Fifa. É uma ferida autoinfligida. A organização apertou o botão de autodestruição, e as consequências desse ato agora estão afetando as soluções que precisam ser encontradas", observou Masters. 

"Não acho que a Fifa deveria cogitar vender uma participação na Copa do Mundo. É uma organização sem fins lucrativos. Acho que é uma má ideia, e a Federação Inglesa (FA) adotou a postura correta em relação a Gianni", acrescentou. 

A FA, em sintonia com a confederação europeia (Uefa), se opôs firmemente ao plano anunciado pela Fifa. 

A temporada 2026/2027 da Premier League começa na sexta-feira com uma partida entre o campeão Arsenal e o recém-promovido Coventry.

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Por AFP
postado em 18/08/2026 19:22
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