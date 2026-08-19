Com Depay, Corinthians tenta quebrar solidez defensiva do Rosario

O sistema ofensivo do Corinthians terá pela frente um dos maiores desafios da temporada até aqui. Afinal, o Rosario Central, adversário das oitavas de final da Libertadores, tem a melhor defesa do torneio continental, visto que só sofreu um gol até aqui. Na ida, os times ficaram no empate (0 a 0) e agora definem quem avança às quartas, nesta quinta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Dessa forma, o único revés de Ángel Di Maria e cia foi na última rodada da fase de grupos, diante do Independiente Del Valle, em Guayaquil. Coube a Sornoza ser o único atleta a estufar a rede da defesa dos Los Canallas. O resultado, inclusive, fez com que o time equatoriano assumisse a liderança do Grupo H para enfrentar o Tolima nas oitavas.

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Dentro das quatro linhas, a dupla de zaga (Gastón Ávila e Ovando) esbanja sintonia e entrosamento. Ágeis e com muita imposição física, os dois defensores são jovens e trazem qualidade tanto na ocupação de espaços, como na saída de bola. Ambos também aparecem como opção nas bolas paradas, visto que o primeiro com dois gols e três assistências, enquanto o segundo tem três tentos em 2026.

Outro ponto importante para compreender como essa defesa é bem protegida é a dupla de volantes Ibarra e Pizarro. Enquanto o primeiro possui um estilo mis marcador, como "cão de guarda", o chileno tem qualidade nas transições. O equilíbrio também aparece nas laterais, já que Coronel, pela direita, apoia com mais frequência que Sández, pela esquerda.

Reforço importante para a decisão

Nas últimas partidas, o técnico Fernando Diniz tem tido dor de cabeça para montar o ataque do Corinthians. Afinal, Yuri Alberto tenta se recuperar de uma lesão muscular na coxa direita a tempo do jogo de quinta-feira (20), mas deve ficar de fora. Além disso, Vitinho, Kayke e Zakaria Labyad estão machucados e fora de combate para ajudar a equipe diante do Rosario.

Mesmo com as críticas, a tendência é que Pedro Raul e Kaio César voltem a formar a dupla de ataque. No entanto, uma novidade tende a iniciar no banco, mas pode ganhar minutos e, quem sabe, entrar na segunda etapa. Trata-se de Memphis Depay, que renovou contrato até julho de 2028 depois da reviravolta na negociação e apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na tarde desta terça-feira (18).

Enquanto aguardava a definição de sua situação, o atacante manteve uma rotina intensa de preparação física com Diego Pereira, com duas sessões na maioria dos dias. Nesse sentido, apesar de não entrar em campo desde a Copa do Mundo e estar sem ritmo de jogo, o holandês apresenta condições físicas para ganhar minutos e dar um salto de qualidade ao ataque alvinegro.

Para avançar às quartas de final, o Corinthians terá de aumentar a intensidade ofensiva e encontrar alternativas para superar a marcação argentina. A equipe de Fernando Diniz precisará trabalhar a posse de bola, acelerar as jogadas no último terço e aproveitar as oportunidades que surgirem na Neo Química Arena. Em caso de novo empate, a definição da vaga será nas penalidades máximas.