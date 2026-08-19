Palmeiras decide sobrevivência fora, depois de eliminações em casa

Pode não ser mau negócio para o Palmeiras decidir as oitavas de final da Libertadores longe de São Paulo. Desde 2021, o time não disputa uma partida eliminatória continental fora da capital paulista. Com exceção de 2025, quando chegou à final contra o Flamengo, o gramado sintético do Nubank Parque enterrou o sonho do tetracampeonato continental. Nesta quarta-feira (19/8), às 19h, o cenário é incomum. O Palestra visita o Cerro Porteño, em Assunção, e pode descobrir que, na Libertadores, jogar diante da própria torcida nem sempre significa ter vantagem. O streaming Paramount transmite o duelo.

Nas últimas quatro edições em que chegou ao mata-mata, o Palmeiras só não deixou o Allianz Parque eliminado em 2025, quando avançou até a final contra o Flamengo. Antes, tropeçou uma vez nas oitavas de final, contra o Botafogo (2023), e duas nas semifinais, diante de Athletico-PR (2022) e Boca Juniors (2023). A mesma torcida que canta e vibra também pressiona e fica impaciente quando o jogo não flui. Escapar dessa pressão e se concentrar apenas na que encontrará no Estádio La Nueva Olla será importante.

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Time de R$ 1,4 bilhão, nas contas do técnico Abel Ferreira, o Palmeiras precisa corresponder ao investimento. A equipe tem recorrido a passes longos e ao excesso de cruzamentos, sobretudo diante de adversários fechados em linhas de cinco. Flaco López, Vitor Roque, Felipe Anderson, Marlon Freitas, Maurício e companhia podem entregar mais.

Um diferencial pode estar no sistema com três zagueiros. Pela primeira vez desde a vitória sobre o Coritiba, na retomada após a Copa do Mundo, Abel terá os cinco defensores do elenco à disposição. Murilo, Gustavo Gómez e Alexander Barboza devem formar a linha titular.

Na ligação entre defesa e ataque, Andreas Pereira cumpre suspensão pela expulsão no jogo de ida. Maurício é opção para começar no lugar de Vitor Roque, ao lado de Flaco. Depois do empate por 1 x 1 na ida, só a vitória interessa ao Palmeiras. Novo empate leva a decisão para os pênaltis.

Ficha técnica



Cerro Porteño x Palmeiras

Oitavas de final da Libertadores (volta)

Local: Estádio La Nueva Olla, Asssunção, Paraguai

Árbitro: Facundo Tello (Argentina)

Transmissão: Paramount+ (streaming)

Prováveis escalações

Cerro Porteño — Roffo; Quintana, Velázquez, Chaparro e Cañete; Morel, Gamarra, Bobadilla, Fabricio Domínguez e Cecilio Domínguez; Vegetti. Técnico: Ariel Holan

Palmeiras — Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Marlon Freitas, Lucas Evangelista (Emiliano Martínez), Allan e Piquerez; Arias, Mauricio (Vitor Roque) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira