Veteranos no Fluminense voltam a pedir passagem com Marcão

Sob a direção do técnico interino Marcão, o Fluminense manteve a invencibilidade ao escalar novamente a experiente dupla ofensiva formada por Ganso e Hulk como titular. Consequentemente, o treinador esclareceu os critérios que fundamentaram a escolha desses atletas no onze inicial.

Os jogadores deixaram o campo logo após a expulsão de Canobbio, em virtude de uma alteração estritamente tática. Conforme detalhou o comandante tricolor, a comissão técnica divide o planejamento por setores para assegurar alternativas em cenários de desfalque numérico, como a eventual formação de uma linha defensiva com cinco atletas.

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Na verdade, quando a gente assume a equipe, eu gosto de trabalhar a equipe por fases, por setores. Até por conta dessa situação, se perder um jogador em algum momento, podemos ter a possibilidade de uma linha mais baixa, com uma linha de cinco. Naquele momento, a gente não conseguiria fazer isso com o Paulo e com o Hulk. Já tinha conversado com o Paulo antes do jogo, que ele teria um limite de tempo. A gente aproveitou a situação de jogo e colocou, explicou o técnico.

Contudo, essa estratégia específica tornara-se inviável com a permanência simultânea em campo. Por conseguinte, o treinador já havia alinhado previamente com o meia um limite de minutagem, aproveitando o contexto da partida para concretizar a substituição.

Fluminense espera adversário

Embalado pela provável manutenção dos veteranos entre os titulares, o clube carioca aguarda o desfecho do duelo entre Coquimbo Unido (CHI) e Platense (ARG) para conhecer seu próximo adversário.

Antes desse compromisso internacional, contudo, a equipe volta a campo neste sábado, às 16h (de Brasília). O Flu enfrenta o Remo no Maracanã em partida válida pelo Campeonato Brasileiro da Série A.