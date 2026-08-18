Fábio brilha, Fluminense bate Rivadavia nos pênaltis e vai às quartas

Com muito drama, o Fluminense protagonizou um feito histórico na Argentina. Apesar de atuar com um jogador a menos, a equipe empatou por 1 x 1 com o Independiente Rivadavia, na noite desta terça-feira (18/8). Mesmo com o empate, garantiu vaga nas quartas de final da Copa Libertadores. Nesse cenário, o goleiro Fábio assumiu mais uma vez o posto de herói ao defender as cobranças de pênalti de Florentín e Atencio, sacramentando a classificação tricolor, por 5 x 4 na marca da cal.
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O duelo adquiriu contornos dramáticos logo após a expulsão de Canobbio, momento em que o técnico Marcão precisou reorganizar o time em campo. Consequentemente, mesmo após Lucho Acosta desperdiçar a primeira cobrança mandando a bola por cima do gol e a batida de Thiago Silva acertar a trave, Fábio brilhou intensamente na terceira cobrança ao voar no canto direito para parar Florentín, repetindo o feito logo em seguida contra Atencio.
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Por fim, após essa classificação emocionante, o time carioca enfrentará nas quartas de final o vencedor do confronto entre o chileno Coquimbo Unido e o argentino Platense, equipes que empataram em 1 x 1 no primeiro jogo e decidem a vaga nesta quarta-feira (19/8), no Chile.
O confronto teve início com a intensa pressão da equipe mandante na saída de bola adversária, buscando incessantemente forçar erros do Fluminense. Logo nos instantes iniciais, o Tricolor enfrentou alguns obstáculos. Mas rapidamente ajustou a circulação de passes na defesa e anulou qualquer ameaça mais grave.
Superada essa fase inicial, a partida passou a se concentrar no meio-campo e na intermediária do time argentino. Ao passo que o Fluminense assumiu o comando total da posse de bola e ditou o ritmo do duelo.
Apesar desse controle territorial, os comandados do técnico Marcão esbarraram na forte e compacta marcação imposta pelos argentinos. Nesse cenário de poucas oportunidades claras, a chance mais aguda surgiu em uma cobrança de escanteio concluída por Thiago Silva em um chute que acabou indo para fora.
Já nos minutos finais da primeira etapa, o Rivadavia intensificou a marcação-pressão no campo ofensivo e acuou o Fluminense, criando momentos de apreensão com finalizações perigosas de Fernández e Elordi, embora nenhuma delas tenha de fato acertado a meta defendida.
Após receber uma advertência desnecessária ainda na etapa inicial da partida, o atacante Canobbio acabou comprometendo o desempenho coletivo do Fluminense.
Logo em seguida, o camisa 17 desferiu um carrinho por trás em Fernández e recebeu o cartão vermelho em decorrência do segundo amarelo, aos 13 minutos do segundo tempo. Diante desse cenário adverso, o Tricolor enfrenta uma situação bastante delicada na partida.
Com um jogador a menos em campo, o Fluminense viajou até Mendoza, determinado a escrever mais um capítulo histórico. No entanto, logo no início da jogada, Hércules descolou um passe magistral que cortou a defesa adversária. Em seguida, Serna aproveitou o espaço, invadiu a área pela ala esquerda e bateu cruzado, sem oferecer qualquer chance de defesa para o goleiro Bolcato.
Com imensa categoria, o Tricolor carioca balançou as redes e saiu na frente do marcador. Por fim, a torcida celebrou intensamente o tento do colombiano, ao mesmo tempo em que reconheceu o acerto tático do técnico Marcão.
Neste cenário dramático, quando o Fluminense parecia assegurar a classificação de maneira ainda mais heroica, a arbitragem assinalou pênalti aos 50 minutos da etapa final. Consequentemente, após um chute desferido por Studer, a bola encontrou o braço de Ignácio. Sob forte pressão exercida pela equipe argentina, o árbitro recorreu ao monitor do VAR e confirmou a penalidade máxima.
Posteriormente, na cobrança, Alex Arce, o principal artilheiro da competição, finalizou com precisão no canto direito de Fábio, que apenas acompanhou o desfecho da bola na rede, forçando a decisão da vaga por meio das cobranças de pênaltis.
Pênaltis
Convertidos: Matías Fernández, Villalba, Salas, Arce; (IND); Thiago Silva, Renê, Hércules, Martinelli, Guga (FLU)
Perdidos: Lucho Acosta (FLU); Florentín (IND)
INDEPENDIENTE RIVADAVIA (ARG) (4) 1X1 (5) FLUMINENSE
Copa Libertadores – Oitavas de final
Local: Estádio Malvinas Argentinas, Mendoza, Argentina
Data e hora: 18/8/2026, às 19h (de Brasília)
Gols: Serna, 31/2ºT (0-1); Arce, 51’/2ºT (1-1)
INDEPENDIENTE RIVADAVIA (ARG): Bolcato; Bonifacio (Vigo, 41/2, Leonard Costa, Studer e Elordi (Villalba, 52’/2ºT);; Bottari (Sábato, 36’/2ºT) , José Florentín, Bucca (Atencio, 36’/2ºT) e Matías Fernández; Salas e Arce. Técnico: Alfredo Berti.
FLUMINENSE: Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva e Renê; Martinelli, Hércules e Ganso (Lucho Acosta 20’/2ºT).; Canobbio, Soteldo (Millán, 36’/2ºT) e Hulk (Serna 20’/2ºT). TºT)écnico: Marcão.
Árbitro: Andrés Rojas (COL)
Auxiliares: David Fuentes (COL) e Miguel Roldan (COL)
VAR: Leonard Mosquera (COL)
Cartão Amarelo: Studer, Bucca, Arce (IND); Hércules, Canobbio, Hulk, Soteldo (FLU)
Cartão Vermelho: Canobbio (13’/2ºT)
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