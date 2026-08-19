Atlético empata com Bragantino no fim e avança na Sul-Americana

O Atlético-MG está nas quartas de final da Copa Sul-Americana. O Galo empatou por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira (19), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta das oitavas de final. Como havia vencido o primeiro confronto por 1 a 0, em Bragança Paulista, o time mineiro garantiu a classificação com 3 a 2 no placar agregado. Maycon e Cuello marcaram os gols do Galo, enquanto Eric Ramires e Eduardo Sasha descontaram para os visitantes.
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A vaga mantém o Atlético-MG vivo na disputa pelo título e reforça a importância da competição para o clube. Na temporada passada, o Galo chegou à final da Sul-Americana, mas acabou derrotado pelo Lanús.
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A classificação sobre o Bragantino também reforça o momento de crescimento do Galo na temporada. Após superar as oitavas de final, o clube chegou ao 10º jogo de invencibilidade na temporada, somando todas as competições.
O jogo
O Bragantino surpreendeu e começou pressionando no campo de ataque. Assim, os visitantes obrigaram Everson a fazer boas defesas logo nos minutos iniciais. O Atlético-MG conseguiu equilibrar a partida depois, mas criou poucas chances. A equipe paulista manteve a pressão e abriu o placar aos 52 minutos, após nova defesa de Everson e cruzamento de Lucas Barbosa para Eric Ramires, que finalizou firme na área.
No segundo tempo, o Atlético-MG voltou mais agressivo e conseguiu o empate logo aos sete minutos, quando Maycon aproveitou uma sobra na entrada da área e acertou um belo chute. Depois do gol, porém, a partida perdeu intensidade, principalmente após as substituições e a pausa para hidratação, com muitos erros de passe e poucas oportunidades. O cenário mudou novamente com a entrada de Eduardo Sasha, que marcou aos 35 minutos após aproveitar um desvio em cobrança de escanteio. O Bragantino ainda teve uma grande chance de empatar nos acréscimos, mas Lucas Barbosa desperdiçou. Na sequência, Cuello resolveu o confronto com uma finalização rasteira de fora da área e confirmou a classificação do Galo.
ATLÉTICO 2×2 BRAGANTINO
Copa Sul-Americana Oitavas de final (volta)
Data e horário: 19/08/2026 (quarta-feira), às 19h (de Brasília).
Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG).
Público: 30.026.
Renda: R$ 1.534.000.
ATLÉTICO: Everson; Natanael, Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi; Alan Franco (Cissé, aos 38’/2ºT), Maycon, Victor Hugo e Bernard (Minda, aos 14’/2ºT); Cuello e Reinier (Cassierra, aos 14’/2ºT). Técnico: Eduardo Domínguez.
BRAGANTINO: Cleiton; Agustín SantAnna, Gustavo Marques, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Eric Ramires (Alix Vinicius, aos 40’/2ºT), Rodriguinho (Fabinho, aos 40’/2ºT) e Lucas Barbosa; Herrera (Eduardo Sasha, aos 31’/2ºT), Isidro Pitta e Vinicinho (Henry Mosquera, aos 21’/2ºT). Técnico: Vagner Mancini.
Gols: Eric Ramires, aos 45+7’/1ºT (0-1); Maycon, aos 7’/2T (1-1); Eduardo Sasha, aos 35’/2ºT (1-2); Cuello, aos 45+2’/2ºT (2-2).
Árbitro: Maximiliano Ramírez (ARG)
Assistentes: Cristian Navarro e Pablo González (ARG)
VAR: Silvio Trucco (ARG)
Cartões amarelos: Cuello (CAM); Juninho Capixaba, Alix Vinicius (RBB).
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