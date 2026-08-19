Jóquei ganhador do GP Brasil morre aos 27 anos, no Rio de Janeiro

Leandro Henrique celebra uma das muitas vitórias com London Moon, considerado o melhor animal que ele montou em toda a carreira - (crédito: Sylvio Rondinelli/JCB)

O jóquei Leandro Henrique morreu na madrugada desta quarta-feira (19/8), aos 27 anos. Ele estava internado desde domingo, após sofrer uma queda durante o segundo páreo da programação do Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro.

Após o acidente, Leandro foi prontamente atendido pela equipe médica na pista e encaminhado ao Hospital Miguel Couto. Na terça-feira, ele foi transferido para a Casa de Saúde São José, no Humaitá, onde permaneceu sob cuidados médicos.

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Uma carreira de sucesso

Natural de Pernambuco, Leandro começou sua jornada no esporte aos 9 anos na Escola de Pôneis, em Recife. Aos 14, já competia no Hipódromo da Madalena antes de se transferir para o turfe carioca.

Sua ascensão foi rápida. Ele ganhou sua primeira prova na Gávea em 7 de junho de 2015, com o cavalo Urbanesco. Já em seu primeiro ano no Hipódromo da Gávea, o principal do país, venceu a estatística de jóqueis na Temporada 2016/2017, aos 16 anos. Ele foi o único a alcançar o feito como aluno da Escola de Profissionais do Turfe.

Desde sua estreia, o jóquei contou com o auxílio de seu agente de montarias, Danilo Aglio. Contratado pelo Haras Anderson, ele venceu o GP Cruzeiro do Sul – Derby Brasileiro (G1) com Emperor Roderic, sua primeira conquista de G1.

Leandro considerava London Moon, do Haras Anderson, o melhor cavalo que já montou. Juntos, eles venceram a Copa Precocidade e Velocidade da ABCPCC, o GP Jockey Club Brasileiro (G1), o GP Estado do Rio de Janeiro (G1) e o GP Presidente da República (G1).

Em 2025, o atleta viveu grandes alegrias. Fora das pistas, tornou-se pai de Manoela, fruto de sua união com a treinadora Victoria Mota. Nas corridas, conquistou o Grande Prêmio Brasil (G1) com Sinsel, do Stud Red Rafa. O animal estreia sábado nos Estados Unidos.

Recentemente, foi contratado pelo Haras Santa Maria de Araras, o mais vencedor do turfe brasileiro. Com Passion Of Details, venceu o GP Margarida Polak Lara – Taça de Prata, sua última grande vitória. Em 2021, montando Casa Blanca, do mesmo haras, o bridão chegou ao milésimo triunfo de sua carreira.

O Jockey Club Brasileiro manifestou profundo pesar e se solidarizou com a família e amigos de Leandro Henrique. Em breve, haverá maiores informações sobre o velório e sepultamento.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.