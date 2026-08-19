InícioEsportes
FUTEBOL

São Paulo garante premiação milionária com vaga nas quartas da Sul-Americana

O triunfo no MorumBis veio depois de um empate sem gols na rodada de ida, na altitude de La Paz, na Bolívia

São Paulo garante premiação milionária com vaga nas quartas da Sul-Americana - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)
São Paulo garante premiação milionária com vaga nas quartas da Sul-Americana - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

O São Paulo chegou ao total de R$ 10,27 milhões em premiações na Copa Sul-Americana ao vencer o Bolívar por 3 a 1, na noite de terça-feira, 18, e avançar para as quartas de final. O triunfo no MorumBis veio depois de um empate sem gols na rodada de ida, na altitude de La Paz, na Bolívia.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O valor pago pela Conmebol aos times classificados às quartas do torneio continental é de US$ 700 mil (cerca de R$ 3,6 milhões). Anteriormente, o clube tricolor já havia garantido US$ 600 mil (cerca de R$ 3,1 milhões) pela classificação às oitavas de final e US$ 300 mil (R$ 1,5 milhão) por participar da fase de grupos, além US$ 375 mil (R$ 1,9 milhão) pela soma de três vitórias ao longo desta fase - durante a qual são pagos US$ 125 mil (R$ 650 mil) por vitória.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Na sequência da Sul-Americana, o São Paulo terá pela frente dois embates com o Boca Juniors, ainda sem definição de datas. O jogo de ida será em Buenos Aires, entre os dias 8 e 10 de setembro. Já a partida de volta será encaixada entre 15 e 17 de setembro, no MorumBis.

Se passar pelo Boca Juniors e chegar à semifinal, o time comandado por Dorival Júnior garante mais US$ 800 mil (R$ 4,1 milhões). Depois, caso avance à grande final, assegura mais US$ 2,5 milhões (R$ 13 milhões) e concorre a US$ 10 milhões (R$ 52 milhões), premiação destinada ao campeão do torneio continental.

O dinheiro conquistado em campo é de gran valia ao São Paulo, que vive problemas financeiros acompanhados de uma crise institucional. Não à toa, tornou-se o primeiro clube a ser notificado pela Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (ANRESF) sobre o risco de transfer ban, por meio do fair play financeiro implementado recentemente no futebol brasileiro.

O débito em questão é com o Novorizontino pela contratação de Djhordney. O clube do interior formalizou a denúncia de atraso de pagamento à ANRESF. O São Paulo, que deve R$ 600 mil (três parcelas) do R$ 1 milhão que a operação custou, diz que tem encaminhado um acordo para evitar a sanção.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 19/08/2026 10:33
SIGA
x