Mané Garrincha receberá jogo do Brasil na Copa do Mundo Feminina

Brasília receberá uma maratona de sete jogos em 19 dias: seis pela fase de grupos e apenas um na etapa de mata-mata - (crédito: Guilherme Felix CB/DA Press)

Inaugurada em 2013, a segunda versão do Mané Garrincha recebeu nove jogos da Seleção feminina em 13 anos. A recompensa por ser a casa do Brasil é uma partida na fase de grupos da Copa do Mundo em 2027. E olhe lá! O Correio apurou que houve uma queda de braço com Belo Horizonte pelo direito de receber o jogo válido pela terceira rodada do Grupo A, em 4 de julho. A Fifa oficializou a vitória candanga contra o Mineirão no anúncio da distribuição dos confrontos, ontem, na cerimônia da entidade máxima do futebol em Zurique, na Suíça.

Palco de eventos como o Torneio Internacional Feminino em 2013 e em 2014; e da despedida do Brasil contra o Chile em 2023, antes do embarque para a Copa do Mundo de 2023, a capital também ficou com o menor pacote de jogos da Copa do Mundo ao lado do Beira-Rio (Porto Alegre), Arena Fonte Nova (Salvador) e Arena Pernambuco (Recife): sete. No ranking das sedes, São Paulo conquistou 10. Entre eles, uma semifinal e a decisão do terceiro lugar.

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Brasília receberá uma maratona de sete jogos em 19 dias: seis pela fase de grupos e apenas um na etapa de mata-mata. A cidade sairá de cena nas oitavas de final. Em 2014, na versão masculina, deu adeus na vitória da Holanda por 3 x 0 contra o Brasil pelo terceiro lugar.

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Havia o interesse em uma semifinal, mas dessa fase em diante o torneio será concentrado no Rio e em São Paulo. O Correio apurou que, diante da negativa, o DF pediu a compactação do calendário de partidas na cidade até as oitavas de final — e foi atendido pela Fifa.

O técnico Arthur Elias pretende mandar pelo menos um amistoso em Brasília antes da Copa. "Não jogamos ainda no Mané Garrincha (sob a gestão dele), quem sabe a gente possa também fazer algum jogo amistoso lá antes da Copa, ainda mais definindo que é o estádio da primeira fase. Acho importante a Seleção do nosso país jogar na nossa capital também", defendeu. Em 2023, Pia Sundhage comandava o Brasil na goleada por 4 x 0 contra o Chile.

O jogo único do Brasil na Copa no Mané será em um dia nobre, domingo, e tem que ser festejado. Há 10 anos, a Seleção feminina sequer passou por Brasília no torneio dos Jogos Olímpicos do Rio-2016. Liderados por Neymar, os homens jogaram duas vezes na principal arena do DF. Marta teve até o nome gritado no Mané em protesto da torcida contra os empates por 0 x 0 contra a África do Sul e o Iraque. "Olê, olê, olê, olá, Marta", gritavam.

Não há possibilidade de o Brasil jogar em Brasília nas oitavas de final. O privilégio na fase de mata-mata ficará com Fortaleza, Belo Horizonte, São Paulo e Rio. Os destinos dependem da colocação verde-amarela na fase de grupos. Em primeiro, Castelão, Mineirão, Neo Química Arena e Maracanã. Em segundo, Mineirão, Castelão e Rio de Janeiro.

Brasília conta os dias para voltar a ter um time de volta na Série A1 do Brasileirão Feminino. O Minas pode subir neste sábado contra o Ação-MT, no Bezerrão. Arthur Elias defende mais investimento na capital. "Estimular o futebol de mulheres em Brasília, que tem times e projetos já há um tempo. Mas assim como todas as regiões, e quanto mais regiões a gente passar, é importante.O nosso Mané Garrincha, que tem esse nome em homenagem a um grande craque, é um ótimo estádio para se jogar também. Acho que estamos muito bem servidos, não só na primeira fase como em todos os estádios da nossa Copa."

Formato

Disputada pela primeira vez em 1991, a versão feminina da Copa do Mundo é disputada por 32 seleções. Elas serão divididas no sorteio previsto para dezembro, provavelmente no Rio, em oito grupos com quatro países. As duas melhores de cada chave avançam à etapa eliminatória, totalizando 16 equipes. Daí em diante, é "mata", com oitavas de final, quartas, semifinais e a decisão do título.

Das 32 vagas, 18 estão preenchidas. O Brasil é o anfitrião. A América do Sul também classificou a Argentina e a Colômbia. A Ásia definiu Austrália, China, Japão, Coreia do Norte, Filipina e Coreia do Sul. Pela África,Argélia, Camarões, Malawi e Marrocos. Da Oceania, Nova Zelândia. A Europa tem quatro passaportes carimbados para Dinamarca, França, Alemanha e Espanha. Três campeões estão confirmados: Japão, Alemanha e Espanha. Restam três vagas via repescagem internacional, sete disponíveis para a Europa e quatro para seleções das América do Norte, Central e Região do Caribe.

A Fifa também definiu as datas da repescagem valendo três vagas no período de 24 de novembro a 5 de dezembro, com seis seleções: Taiwan, Uzbequistão, África do Sul, Gana, Equador e Papua Nova Guiné. Cada seleção disputará três partidas. As duas melhores vão se classificar para a fase final, de 23 de fevereiro a 6 de março. Venezuela, duas representantes da Concacaf e uma da Uefa acessarão diretamente a última fase. No fim, mais três bilhetes para a Copa serão preenchidos.