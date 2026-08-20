Torcedores alemães preparam campanha de protestos contra o VAR

Torcedores alemães estão planejando uma campanha de protestos contra a tecnologia do árbitro de vídeo (VAR) durante os jogos da primeira fase da Copa da Alemanha, no próximo fim de semana.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Nesta quinta-feira (20/8), grupos de torcedores de clubes de todo o país divulgaram comunicados conjuntos criticando o VAR e pedindo a abolição da tecnologia.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Espera-se que esses grupos de torcedores realizem protestos durante esses jogos, que começam a ser disputados nesta sexta-feira.
Intitulado "O VAR está nos roubando a alegria do futebol", o comunicado afirma que a arbitragem de vídeo "destruiu o momento mais emocionante do jogo". "Em vez da felicidade espontânea após um gol, agora há dúvida quanto a uma possível revisão".
"Queremos voltar permanentemente a esse estado e, por isso, pedimos a abolição do árbitro de vídeo no futebol alemão".
O futebol alemão tem uma longa tradição de ativismo dos torcedores, com protestos frequentes nas últimas temporadas contra os horários das partidas e os acordos com investidores.
Devido a diversas complexidades, o VAR não é utilizado na primeira fase da Copa da Alemanha. Nesta temporada, a tecnologia será aplicada a partir da segunda fase.
Stuttgart e Eintracht Frankfurt iniciam suas campanhas na Copa contra adversários de divisões inferiores nesta sexta-feira, enquanto o atual campeão, o Bayern de Munique, enfrentará outro rival de menor expressão no dia 2 de setembro.
Saiba Mais
- Esportes Ronaldinho retorna ao futebol na 3ª divisão italiana em busca do gol 300
- Esportes Ronaldinho Gaúcho desembarca na Itália para voltar ao futebol profissional
- Esportes Reação de Leila Pereira ao ver escudo do Vasco viraliza; vídeo
- Esportes Messi faz gol e presta homenagem emocionante ao pai que morreu
- Esportes Copa do Mundo Feminina: Brasília receberá jogo do Brasil na fase de grupos
- Esportes O campeão segue!