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ÍDOLO ARGENTINO

Julgamento por morte de Maradona é adiado após novo escândalo

Profissionais de saúde são acusados de homicídio com dolo eventual por negligência médica. Defesa apontou inconsistência nos exames de Maradona, que seriam do pai do ex-jogador

O ex-jogador, Diego Maradona, morto em 2020 - (crédito: AFP via Getty Images)
O ex-jogador, Diego Maradona, morto em 2020 - (crédito: AFP via Getty Images)

O julgamento realizado na Argentina diante da morte do ex-jogador e ídolo nacional, Diego Armando Maradona, foi adiado nesta quinta-feira (20/8). Advogados responsáveis pela defesa notaram inconsistências nos exames médicos renais do atleta usados em perícia. Eles pertenceriam, na realidade, ao pai de Diego. 

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Segundo informações do jornal argentino Clarín, a dúvida surgiu durante uma audiência na terça-feira (18/8). Os documentos teriam um número de associado distinto do que foi registrado junto ao do ex-atacante. Há indícios de que, pelo menos, parte deles pertença ao pai, Diego "Chitoro" Maradona, morto em 2015. 

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Por isso, ficou decidido por parte do tribunal que o julgamento seja suspenso até 27 de agosto, próxima quinta-feira. Além disso, determinou a apreensão dos exames médicos em uma clínica e na empresa privada responsável por atender Maradona. Foram apreendidos, ao todo, 19 exames renais. 

Apesar disso, o tribunal afirma que o trabalho da junta médica não será invalidado mesmo que seja comprovado o pertencimento dos exames ao pai de Maradona. 

Sete profisssionais de saúde são acusados de homicídio com dolo eventual pela morte do ídolo, em razão de negligência médica. De acordo com a acusação, os profissionais tinham consciência de que as ações e decisões tomadas poderiam ser determinantes na morte de Diego.  

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 20/08/2026 19:56
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