Virada de chave? Vasco dá sinais positivos para o Brasileirão

Apesar de estar na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro, o Vasco tem dado sinais de que está em uma curva ascendente na temporada com Pedro Emanuel. Na noite da última quarta (26), o Cruz-maltino teve que jogar mais de 80 minutos com um jogador a menos – graças a expulsão de Cauan Barros – e mostrou um espírito de luta elogiável para vencer o Vitória por 1 a 0 no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Mesmo que o jogo tenha sido por outra competição, a atuação do Vasco diante do Vitória acendeu um sinal positivo para a torcida, que viu o time dar amostras de um desempenho satisfatório dentro de campo, aliado a uma mentalidade aguerrida para vender caro as situações corriqueiras de um jogo de futebol.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A expulsão de Cauan Barros, por mais que tenha sido um golpe duro para o time que fez um bom início de jogo, fez com que a equipe "se fechasse" em prol de um bem maior e mostrou aspectos que podem dar uma esperança de dias melhores para o torcedor vascaíno.

Desse modo, o técnico Pedro Emanuel acredita que o jogo desta quarta, em São Januário, diante de todo contexto, pode ter sido um ponto de virada de chave marcante para a equipe de olho nesta segunda parte de temporada.

"Eu acredito que sim (se foi um ponto de virada). Acho que temos feitos boas exibições, aqui e ali com alguns apagões em determinados momentos, que nos tem custado muito caro. Principalmente no contexto do Brasileirão, acho que isso também era um desafio para nós, se conseguiríamos manter essa estabilidade emocional durante 95/100 minutos. Jogamos com menos um durante 80/85 minutos, e isso foi uma prova de grande caráter por parte da equipe, de não entrar em pânico, apesar do Vitória ter crescido quando sentiu que estava em vantagem numérica em campo. Mas nunca perdemos o nosso sentido posicional e ofensivo", destacou o treinador em coletiva.

Por fim, Pedro Emanuel seguiu batendo na tecla de que um jogo como este, com uma carga emocional e mental pesada, pode ser algo mais do que positivo para o time no que se refere à sequência do Vasco na temporada.

"Isso nos leva a acreditar mais que somos capazes diante do que temos trabalhado, que é na parte mental, para sermos mais consistentes no jogo. Não é fácil. Era um desafio grande, e penso que conseguimos de uma forma marcante", analisou.

Sendo assim, o Vasco terá mais um desafio pela frente já no próximo sábado (29), antes de entrar em campo pelo jogo de volta diante do Vitória. Em São Januário, o Cruz-maltino recebe o Cruzeiro, às 21h20, em um duelo decisivo na briga contra o rebaixamento no Brasileirão.