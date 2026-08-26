Santos recebe oferta do Genoa, da Itália, por empréstimo de Robinho Jr

Robinho Jr ganhou mais minutos com Vojvoda e teve papel decisivo no gol do Santos contra o Grêmio - (crédito: Foto: Raul Baretta/Santos FC)

O Santos avalia uma proposta do Genoa, da Itália, pelo empréstimo de Robinho Jr. O clube italiano quer contar com o atacante por uma temporada e aguarda uma resposta do Peixe nas próximas horas. A informação é do portal ge.

A oferta prevê que o clube italiano assuma metade dos salários do jogador durante o período de empréstimo. Além disso, os italianos terão uma opção de compra fixada em 8 milhões de euros, cerca de R$ 48 milhões. Caso o Genoa exerça a opção de compra ao fim do contrato, o Peixe manterá 10% dos direitos econômicos do jogador.

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Até o momento, a proposta do clube italiano é a única que o Santos recebeu pelo atacante. Robinho Jr viajou para a Itália no início desta semana para resolver questões burocráticas relacionadas ao passaporte europeu e ao domicílio no país.

Aos 18 anos, o atleta soma 13 partidas pela equipe paulista na temporada e marcou um gol. Além disso, o primeiro tento como profissional saiu no amistoso contra o União São João.

O atacante, porém, não entra em campo desde 21 de julho. Na ocasião, participou da goleada do Santos sobre a UCV, na Venezuela, pela Sul-Americana.