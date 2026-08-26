Santos recebe oferta do Genoa, da Itália, por empréstimo de Robinho Jr

O Santos avalia uma proposta do Genoa, da Itália, pelo empréstimo de Robinho Jr. O clube italiano quer contar com o atacante por uma temporada e aguarda uma resposta do Peixe nas próximas horas. A informação é do portal ge.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A oferta prevê que o clube italiano assuma metade dos salários do jogador durante o período de empréstimo. Além disso, os italianos terão uma opção de compra fixada em 8 milhões de euros, cerca de R$ 48 milhões. Caso o Genoa exerça a opção de compra ao fim do contrato, o Peixe manterá 10% dos direitos econômicos do jogador.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Até o momento, a proposta do clube italiano é a única que o Santos recebeu pelo atacante. Robinho Jr viajou para a Itália no início desta semana para resolver questões burocráticas relacionadas ao passaporte europeu e ao domicílio no país.
Aos 18 anos, o atleta soma 13 partidas pela equipe paulista na temporada e marcou um gol. Além disso, o primeiro tento como profissional saiu no amistoso contra o União São João.
O atacante, porém, não entra em campo desde 21 de julho. Na ocasião, participou da goleada do Santos sobre a UCV, na Venezuela, pela Sul-Americana.
Saiba Mais
- Esportes Yuri Alberto treina sem restrições e se aproxima de retorno
- Esportes Kaio Jorge pede desculpas a Ruan após lance no clássico
- Esportes Time Brasil chega à metade do ciclo olímpico com sinais de renovação
- Esportes Líder na Porsche, Pipo Massa acelera protótipo do WEC na Espanha
- Esportes Cachoeira na Chapada dos Veadeiros vira palco para torneio de polo aquático
- Esportes Neymar desfalca o Santos em jogo decisivo contra o Palmeiras