Com um a menos, Vasco resiste e abre vantagem sobre o Vitória

Desse modo, os vascaínos jogam por um empate no jogo de volta, na próxima quarta-feira (2/9), no Barradão, para garantir a classificação para a semifinal da Copa do Brasil pelo terceiro ano consecutivo - (crédito: Matheus Lima/Vasco da Gama)

Foi com emoção, mas o Vasco conseguiu sair na frente no duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Em São Januário, o Cruz-maltino superou o Vitória por 1 a 0, gol de Andrés Gómez, mesmo com um jogador a menos desde a expulsão de Cauan Barros aos 17 minutos.

Desse modo, os vascaínos jogam por um empate no jogo de volta, na próxima quarta-feira (2/9), no Barradão, para garantir a classificação para a semifinal da Copa do Brasil pelo terceiro ano consecutivo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Adelson de Almeida deixa o Ceilândia após 400 partidas

Polêmica e tensão

Empurrado por uma torcida que lotou São Januário na noite desta quarta-feira, o Vasco teve um bom início de jogo. Foram 15 minutos de uma pressão em cima do Vitória, mas que o time baiano soube controlar. Contudo, aos 17 minutos, um lance trouxe um molho diferente ao jogo. Ao tocar com a mão na bola e evitar que Renato Kayzer saísse cara a cara com Léo Jardim, Cauan Barros foi expulso e deixou o Cruz-maltino com um jogador a menos para o restante do jogo.

O que era uma pressão do Vasco, se tornou um jogo controlado pelo Vitória. Mas apesar de ter mais posse de bola com a superioridade numérica, o time baiano não levou grande perigo ao gol de Léo Jardim. Assim, o Vasco conseguiu levar o placar em igualdade para o intervalo para se reorganizar.

Gómez faz a Colina sorrir

Já na volta para o segundo tempo, o Vasco voltou melhor que o Vitória. Mais organizado, o Cruz-maltino passou a ter chances de perigo, principalmente em transição rápida. E foi justamente em uma transição que o Vasco saiu na frente do placar no confronto de 180 minutos. Andrés Gómez roubou a bola no meio de campo e partiu para o ataque. O colombiano fez bela jogada individual e finalizou de fora da área, o goleiro Lucas Arcanjo aceitou e a torcida em São Januário desafogou o grito de gol aos 14 minutos.

Vitória pressiona, mas Vasco resiste e leva vantagem

Se a postura do Vasco já era de esperar e dar a bola para o Vitória, com o gol de vantagem a estratégia permaneceu intacta. Sendo assim, o Leão tentou furar a retranca vascaína para buscar um empate e garantir um confronto em igualdade para o jogo de volta. No entanto, o time baiano não teve sucesso e o Vasco foi quem mais assustou em contra-ataques, com Pumita perdendo uma grande oportunidade.

Já nos acréscimos, o Vitória teve a melhor oportunidade para empatar o jogo. Matheuzinho deixou Luan Cândido na cara de Léo Jardim, mas o zagueiro parou no goleiro vascaíno, que evitou o gol do rubro-negro baiano. No último minuto, Erick finalizou de primeira e Léo Jardim, mais uma vez, fez uma bela defesa e manteve o triunfo cruz-maltino. Desse modo, o round 1 das quartas de final foi de vitória vascaína.

Próximos compromissos

Antes de se enfrentarem no jogo de volta, na próxima quarta-feira (2), no Barradão, Vasco e Vitória entram em campo neste final de semana pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco recebe o Cruzeiro, no sábado (29), às 21h20 (de Brasília), em São Januário. Enquanto o Leão, fora de casa, visita o Atlético Mineiro, também no sábado, às 18h30, na Arena MRV.

VASCO 1×0 VITÓRIA

Copa do Brasil - Jogo de Ida - Quartas de Final

Data-Hora: 26/08/2026, 21h30 (de Brasília)

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Gol: Gómez, 14/2ºT (1-0)

VASCO: Leo Jardim, Puma Rodriguez, Cuesta, Robert Renan, Piton; Barros, Thiago Mendes, Ramon Rique; Colidio, Andres Gomez e Spinelli. Técnico: Pedro Emanuel.

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Britez, Cáceres, Luan Cândido, Ramon; Caique Gonçalves, Zé Vítor, Martínez, Marinho e Matheuzinho; Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões Amarelos: Caíque (VIT)

Cartão Vermelho: Cauan Barros (VAS)