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Abel dedica vitória do Palmeiras a Lito Sousa: "Não desista"

Treinador abriu a coletiva após o 3 a 0 sobre o Santos com homenagem ao influenciador, que enfrenta uma doença rara

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras - (crédito: Fabio Menotti/Palmeiras)
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras - (crédito: Fabio Menotti/Palmeiras)

O Palmeiras comemorou o aniversário de 112 anos com uma vitória expressiva sobre o Santos. Assim, o Verdão goleou o rival por 3 a 0 nesta quarta-feira (26), no Nubank Parque, e deixou a classificação para as semifinais da Copa do Brasil bem encaminhada.

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Após a partida, Abel Ferreira dedicou o resultado ao palmeirense Lito Sousa, que enfrenta uma doença rara. O treinador abriu a entrevista coletiva com uma homenagem ao influenciador.

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Em primeiro lugar eu gostaria de dar os parabéns ao Palmeiras. Em segundo, dedicar essa vitória ao Lito. Que Deus possa lhe dar todas as forças que precisa, que continue até o fim e não desista, disse.

Antes do clássico, o Palmeiras exibiu um vídeo de Lito no telão do Nubank Parque. Além disso, o clube compartilhou a gravação nas redes sociais. Na mensagem, o influenciador parabenizou o clube pelo aniversário e ressaltou a importância do Alviverde em sua trajetória.

A luta de Lito

O influenciador inicialmente recebeu o diagnóstico de câncer de próstata e, posteriormente, passou a ser investigado por um quadro de encefalite que apresentava características aparentemente autoimunes. A evolução do quadro levou os médicos a considerar uma hipótese mais rara.

Lito realizou exames para investigar a possibilidade de doença de Creutzfeldt-Jakob e aguardou durante semanas pela confirmação. Nesse período, o palmeirense passou por procedimentos agressivos, entre eles plasmaférese e pulsoterapia. A família chegou a observar momentos de melhora, mas o quadro voltou a evoluir.

O influenciador perdeu, em poucas semanas, parte importante dos movimentos, mas mantém a lucidez. Por isso, os médicos orientaram que ele aproveite esse período para conversar com a família, organizar questões pessoais e permanecer próximo das pessoas que ama.

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 27/08/2026 07:25
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