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Santos paga transfer ban com ajuda da empresa do pai de Neymar

Clube faz pagamento de R$ 12 milhões ao Monaco, da França, e pode avançar na contratação do volante Arthur, livre no mercado

Neymar pai negocia o futuro de seu filho no Santos - (crédito: Foto: Reprodução Instagram/@neymarpai_)
Neymar pai negocia o futuro de seu filho no Santos - (crédito: Foto: Reprodução Instagram/@neymarpai_)

O Santos está livre do transfer ban e agora pode registrar jogadores. O clube informou, nesta quinta-feira (27/8), que fez o pagamento de R$ 12 milhões ao Monaco, da França, pela contratação do meio-campista Jean Lucas, realizada em 2023. Para quitar o débito, o Peixe contou com o apoio da NR Sports, empresa de Neymar pai.

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"O Santos pagou o Transfer Ban e volta a estar apto no mercado. A operação foi possível graças ao apoio da NR Sports, segundo o qual o Clube recebe aporte imediato de recurso", publicou o Peixe. Em contrapartida, o alvinegro praiano e a NR Sports negociarão em conjunto propriedades do uniforme que ainda não estão comercializadas.

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Além de realizar o pagamento do transfer ban, o Santos quitou mais um mês dos direitos de imagem que estavam atrasados com o elenco profissional. A informação foi confirmada pelo executivo de futebol Alexandre Mattos pouco antes do clássico contra o Palmeiras.

Reforço à vista?

Diante disso, a diretoria santista pode avançar na contratação de Arthur. O volante está sem clube desde que rescindiu seu contrato com a Juventus, e as conversas estão em estágio avançado. O jogador ganhou destaque no futebol brasileiro antes de ir para o Barcelona. Posteriormente, passou pela Juventus e também acumulou experiências por Liverpool, Fiorentina e Girona no futebol europeu.

O meio-campista retornou ao Grêmio por empréstimo na temporada passada e, agora, encontra-se livre para definir seu próximo destino. Neymar, aliás, tem amizade com Arthur e é um dos que apoia a contratação.

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 27/08/2026 22:48 / atualizado em 27/08/2026 23:04
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