Santos tem muro do CT pichado após derrota para o Palmeiras

Muro do CT Rei Pelé, do Santos, é pichado após derrota para o Palmeiras na Copa do Brasil - (crédito: Abner Reis/TV Tribuna)

A derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, na noite de quarta-feira (26/8), provocou protestos da torcida do Santos. Após o clássico pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, adeptos picharam o muro do CT Rei Pelé, com críticas à atuação da equipe no Nubank Parque.

Entre as frases escritas na estrutura estavam "time apático", "jogue para ganhar" e "respeita nossa história". A manifestação aconteceu horas depois de o Santos apresentar uma atuação abaixo do esperado contra o Palmeiras.

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Com o resultado, o Santos terá uma missão difícil no jogo de volta. Na próxima quarta-feira (02/9), às 21h30, na Vila Belmiro, o Peixe precisará vencer por três gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis. Para avançar diretamente, a equipe terá de ganhar por quatro gols ou mais.

Qualquer outro resultado garante o Palmeiras na semifinal da Copa do Brasil. Assim, o Santos terá de reagir rapidamente, mas antes disso volta a atenção para o Campeonato Brasileiro.

Depois da goleada, Cuca assumiu a responsabilidade pelo resultado e reconheceu a gravidade da atuação. O treinador também cobrou uma postura diferente do elenco em partidas desse porte.

"Qualquer crítica a nós e a mim, vocês têm toda razão. Quando perde um clássico de 3 a 0, não tem justificativa. O maior responsável sou eu. Foi erro meu. Assumo a responsabilidade maior da derrota. O jogador tem participação, é obvio, mas assumo sem dúvida a maior parte. O que vier de crítica, principalmente o torcedor do Santos, tem toda razão."

Santos tem sequência de clássicos

Assim, o elenco se reapresenta na tarde desta quinta-feira, no CT Rei Pelé. A comissão técnica inicia a preparação para o clássico contra o Corinthians, no domingo (30/9), às 16h, na Neo Química Arena.

Para o duelo pelo Brasileirão, Neymar deve voltar ao time. O camisa 10 ficou fora da partida contra o Palmeiras por decisão da comissão técnica, principalmente por causa do gramado sintético do Nubank Parque.

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