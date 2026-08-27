Yuri Alberto pode voltar ao Corinthians em seu clássico "predileto"

Ausente dos gramados desde 30 de julho, o atacante Yuri Alberto pode voltar ao Corinthians no clássico contra o Santos, no domingo (29), na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Caso esse retorno se confirme, a Fiel tem um bom motivo para ficar otimista em ver a equipe vencer após amargar duas derrotas seguidas na competição. Isso porque o Peixe é a vítima favorita do camisa 9 entre os três grandes rivais paulistas do Timão. Trata-se justamente o clube em que revelou o jogador.

Com 84 gols em 240 jogos com a camisa do Corinthians, Yuri Alberto costuma brilhar em clássicos. No século 21, ele é o jogador que mais balançou as redes pelo Timão em jogos contra o trio Palmeiras, Santos e São Paulo. Com 15 gols diante dos rivais, ele lidera a lista no período seguido por Jô e Danilo, que marcaram 12 vezes nos duelos locais. Desse total, quase metade, sete, saíram em jogos contra o Peixe.

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O último gol do atacante em clássicos saiu justamente contra o Santos. Em janeiro deste ano, após perder um pênalti, ele deu a volta por cima e abriu o placar no empate por 1 a 1 pelo Campeonato Paulista, na Vila Belmiro. O rival empatou nos acréscimos, com Gabigol, em cobrança de falta. Aliás, esse foi o único tento de Yuri Alberto contra um dos rivais paulistas em 2026 até o momento.

Formado no Santos, Yuri Alberto permaneceu pouco tempo no clube

Na madrugada de 13 de fevereiro de 2025, o Corinthians postou no X (antigo Twitter) uma imagem de Yuri Alberto com a camisa do Santos. Não tratava-se de uma gafe da comunicação do clube, mas sim uma provocação ao rival. Horas antes, o Timão havia vencido o clássico mais antigo do estado de São Paulo por 2 a 1, na Neo Química Arena, com dois gols do camisa 9. Com a legenda Deu Tudo Certo, a publicação recuperou uma mensagem de 28 de julho de 2017, data em que o Peixe registrou a assinatura do primeiro contrato profissional de Yuri, então mais uma promessa da base santista.

Quase três anos após firmar esse contrato, em julho de 2020, Yuri Alberto comunicou ao Santos que iria deixar o clube. O atacante havia conquistado espaço com o técnico santista da época, o português Jesualdo Ferreira, mas buscava valorização para renovar o vínculo. No mês seguinte, com o fim do contrato, ele foi anunciado pelo Internacional, deixando o Peixe com apenas 25 jogos e três gols no profissional do clube. Pelo Colorado, ele marcou pela primeira vez contra o Santos no empate por 2 a 2, pelo Campeonato Brasileiro de 2021.

Quando eu fui para o Inter e fiz o meu primeiro gol contra o Santos, eu acabei comemorando e tive que levar isso para o resto da minha carreira, comentou Yuri em entrevista ao GE no ano passado, ao explicar por que sempre festeja quando marca contra o ex-clube, ao contrário de vários atletas que costumam se conter quando balançam as redes de equipes pelas quais tiveram passagem.

Yuri Alberto é rei da Lei do Ex contra o Santos

Mas foi pelo Timão que Yuri Alberto tornou-se um pesadelo para o Santos, fazendo da chamada Lei do Ex uma rotina no clássico entre os rivais alvinegros. A sequência recente ilustra bem essa constância. Nos últimos três duelos entre os clubes na Neo Química Arena, todos em 2025, Yuri Alberto marcou quatro vezes e o Timão saiu vencedor de todos esses jogos.

No Paulistão de 2025, foram dois duelos em Itaquera, com vitórias alvinegras por 2 a 1, na primeira fase e nas semifinais, com três gols de Yuri Alberto. Já no Brasileirão do mesmo ano, nova vitória do Corinthians, desta vez por 1 a 0, novamente com gol do camisa 9. Ademais, o Timão jamais saiu derrotado de um confronto contra o Santos em que o atacante tenha ido às redes.

Caso retorne ao time justamente no jogo de domingo, o atacante terá um cenário perfeito pela frente para reencontrar o caminho dos gols. Há um mês sem balançar as redes – fez um na vitória por 3 a 0 sobre o Remo, em 26 de julho -, Yuri terá pela frente não só o rival paulista em que mais costuma se dar bem como estará no seu palco predileto. Afinal, o camisa 9 é o maior artilheiro da história da Neo Química Arena, com 53 gols em 122 jogos.

Yuri Alberto busca sequência para reviver melhores dias

Em sua quinta temporada no Corinthians, Yuri Alberto vive um período menos fértil. Embora seja artilheiro da equipe no ano, ele fez apenas oito gols em 33 jogos – 0,24 por partida -, com quatro assistências. Nas temporadas anteriores, os números foram mais expressivos. Nas duas últimas, somadas, ele marcou 50 vezes – 31 em 2024 e 19 em 2025. Em maio, o atacante chegou a externar a vontade de deixar o clube no fim do ano para buscar novo desafio.

Apesar dos números discretos, as últimas semanas mostraram como o atacante faz diferença para a equipe. Sem poder contar com seu camisa 9, o técnico Fernando Diniz tem opções escassas no elenco e Pedro Raul, a mais óbvia, não conseguiu se firmar. Embora tenha feito gols em duas partidas consecutivas (contra Internacional e Bragantino), ele voltou a ser alvo de insatisfação da torcida nas duas partidas mais recentes.

O treinador espera ter o camisa 9 no Brasileirão a fim de dar rodagem ao trio GYM, com Rodrigo Garro e Memphis, visando os duelos contra o Estudiantes, pelas quartas de final da Libertadores, na primeira quinzena de setembro. Até porque o treinador já externou sua admiração por Yuri Allberto.

O Yuri é uma pessoa diferente, ele é um exemplo de tudo aquilo que eu quero que os jogadores façam. Não desiste, é solidário, trabalha, é corajoso, são qualidades humanas que fazem dele pra mim um jogador muito especial, e uma pessoa muito especial. É uma honra trabalhar ele, derreteu-se Diniz em coletiva após vitória sobre o Peñarol, pela Libertadores, no fim de abril.

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