Palmeiras pode ser declarado patrimônio cultural de São Paulo

O Palmeiras pode receber um reconhecimento histórico ainda maior na cidade de São Paulo. Na última quarta-feira (26/8), data em que o clube completou 112 anos, o vereador Fabio Riva (MDB) protocolou um projeto de lei para declarar a Sociedade Esportiva Palmeiras como Patrimônio Cultural Imaterial do Município de São Paulo.

Ao defender a iniciativa, Riva afirmou que espera contar com o apoio de outros parlamentares e, assim, ampliar a autoria do projeto. Muitos vereadores vão querer ser autores junto comigo dessa honraria ao Palmeiras, declarou o vereador.

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Segundo a justificativa, a medida pretende reconhecer a importância histórica e cultural do Palmeiras, que, ao longo de mais de um século, ultrapassou os limites do esporte e passou a integrar a memória, a identidade e a cultura da capital paulista.

Fabio Riva também destaca que a trajetória alviverde acompanhou transformações importantes da sociedade paulistana. Em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, o Palestra Itália passou por mudanças e adotou definitivamente o nome Sociedade Esportiva Palmeiras. Por esse motivo, o vereador entende que o clube merece o reconhecimento.

Conquistas marcaram gerações

De acordo com a proposta, o projeto também ressalta a dimensão esportiva do Palmeiras. No futebol masculino profissional, a CBF reconhece o clube como o maior campeão brasileiro, com 12 títulos do Campeonato Brasileiro, além de quatro Copas do Brasil, uma Supercopa do Brasil, duas conquistas da Série B e cinco Torneios Rio-São Paulo.

Já no Campeonato Paulista, o Verdão conquistou seu 27º título em março de 2026 e, com isso, alcançou uma das marcas mais expressivas de sua história estadual.

No cenário internacional, o clube soma três títulos da Copa Libertadores da América, além de uma Recopa Sul-Americana e uma Copa Mercosul. O documento também destaca a Copa Rio de 1951, reconhecida formalmente pelo Comitê Executivo da FIFA como a primeira competição mundial de clubes.

Patrimônio além dos troféus

A justificativa deixa claro que o projeto não pretende transformar apenas as conquistas esportivas em patrimônio cultural. O principal argumento, nesse sentido, envolve a relação construída entre o Palmeiras, seus torcedores e a própria cidade de São Paulo.

Ao longo das gerações, o clube criou símbolos, tradições, celebrações, músicas, memórias e formas de expressão que passaram a integrar a cultura paulistana. Além disso, o texto cita ainda práticas como frequentar estádios, acompanhar partidas, vestir as cores da equipe, cantar o hino e transmitir histórias entre diferentes gerações.

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