Conmebol define datas e horários das quartas de final da Libertadores

A Conmebol definiu nesta quinta-feira (27/8) as datas e os horários das quartas de final da Libertadores de 2026. As partidas serão nas duas primeiras semanas de setembro. Quatro times brasileiros ainda estão vivos na disputa pelo título. Corinthians, Flamengo, Fluminense e Palmeiras buscam chegar à final no dia 28 de novembro (um sábado), no estádio Centenário, em Montevidéu.
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O Fluminense fará abertura das quartas de final. O tricolor vai enfrentar o Platense em 8 de setembro (terça-feira), no Maracanã, pelo jogo de ida. Palmeiras e Corinthians fazem os jogos de ida em 9 de setembro (quarta-feira). O Palmeiras recebe a LDU, às 19h (de Brasília), e o Corinthians visita o Estudiantes, às 21h30. O Flamengo fecha as quartas de final em duelo contra Independiente del Valle, em 10 de setembro (quinta-feira), às 21h30, no Equador.
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Os duelos de volta das quartas de final estão agendados para a semana seguinte, na mesma ordem de dias, com os mando de campos invertidos. Palmeiras e Fluminense definem como visitantes, enquanto Flamengo e Corinthians jogam em casa. Os classificados para as semifinais vão receber 2,3 milhões de dólares (R$ 11,85 milhões). O campeão da Libertadores de 2026 vai embolsar 25 milhões de dólares (R$ 129 milhões).
Datas e horários*
Jogos de ida
8/9 (terça-feira) – Fluminense x Platense-ARG | 19h
9/9 (quarta-feira) – Palmeiras x LDU-EQU | 19h
9/9 (quarta-feira) – Estudiantes-ARG x Corinthians | 21h30
10/9 (quinta-feira) – Independiente Del Valle-EQU x Flamengo | 21h30
Jogos de volta
15/9 (terça-feira) – Platense-ARG x Fluminense | 19h
16/9 (quarta-feira) – LDU-EQU x Palmeiras | 19h
16/9 (quarta-feira) – Corinthians x Estudiantes-ARG | 21h30
17/9 (quinta-feira) – Flamengo x Independiente Del Valle | 21h30
*horários de Brasília
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