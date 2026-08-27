STJD acolhe pedido do Atlético-MG e denuncia atacante Kaio Jorge

O atacante do Cruzeiro, Kaio Jorge, e o zagueiro Ruan Tressoldi, do Atlético-MG, em divida forte durante o clássico mineiro, válido pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil de 2026 - (crédito: Reprodução / Premiere // Captura de tela / 'X' / @oocbrsao)

A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) denunciou Kaio Jorge, do Cruzeiro, pelo lance que envolveu Ruan Tressoldi no clássico pela Copa do Brasil. O atacante pode receber de um a seis jogos de suspensão. A denúncia apresentada pelo Atlético-MG cita o artigo 254, inciso II, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de ação fora da disputa da bola, por fim, acatada pela instituição. Além disso, o Galo pediu enquadramento no artigo 58, mas a Procuradoria não incluiu essa acusação na denúncia aceita.

O STJD ainda não marcou a data do julgamento. No entanto, a tendência aponta para uma análise do caso depois do duelo de volta entre Atlético-MG e Cruzeiro, marcado para terça-feira (1º/9), na Arena MRV. As equipes empataram no primeiro confronto, ocorrido no Mineirão.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O lance aconteceu logo no primeiro minuto da partida no Gigante da Pampulha. Na disputa pelo alto, Kaio Jorge deslocou Ruan numa "cama de gato" ainda no ar, e o zagueiro perdeu o equilíbrio antes de cair com o pescoço contra o gramado. Dessa forma, recebeu atendimento médico e tentou permanecer em campo.

Ruan deixou o jogo pouco depois e seguiu para um hospital de Belo Horizonte, onde realizou exames. Felizmente, os médicos não identificaram lesões estruturais na coluna ou no crânio, e o defensor recebeu alta durante a madrugada. Ainda assim, o protocolo de concussão entrou em ação.

Além disso, Kaio Jorge procurou Ruan após o clássico para pedir desculpas pelo lance. O atacante afirmou que não teve intenção de machucar o jogador do Atlético-MG, que seguirá sob acompanhamento médico durante o período de observação.

Clubes também foram denunciados

Por fim, Atlético-MG e Cruzeiro também responderão no STJD por ocorrências registradas durante o clássico. Os dois clubes receberam denúncias pelo atraso na entrada em campo, previsto no artigo 206 do CBJD, e pelo uso de sinalizadores nas arquibancadas, conforme o artigo 213.

O árbitro Flávio Rodrigues de Souza registrou a presença dos sinalizadores na súmula. Enquanto isso, os clubes aguardam o andamento dos processos disciplinares relacionados ao confronto das quartas de final da Copa do Brasil.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.