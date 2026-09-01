Flamengo oficializa contratação do atacante Anthony Valencia

O Flamengo oficializou nesta terça-feira (1º/9) a contratação do atacante Anthony Valencia. O equatoriano, de 23 anos, estava no Royal Antwerp, da Bélgica, e chega para ocupar a lacuna deixada por Gonzalo Plata, vendido ao Dínamo Moscou, da Rússia. Dessa forma, o jogador mostrou empolgação com a chegada no Mais Querido e já vive a expectativa pela estreia.
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Espero estar em campo em breve e poder contar com o apoio da torcida. Vou dar o meu melhor para trazer muitas alegrias ao clube. Podem contar comigo, disse Anthony Valencia, que recebeu a camisa 14 das mãos do diretor de futebol José Boto.
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O atacante equatoriano estava no Royal Antwerp, da Bélgica. Dessa forma, o Flamengo vai desembolsar cerca de 5 milhões de euros (R$ 30 milhões) por 100% dos direitos econômicos de Anthony Valencia. O clube belga, no entanto, vai ficar com 15% de mais-valia em uma negociação futura.
Revelado no Independiente del Valle, do Equador, Anthony Valencia estreou como profissional em 2020. O atacante, de 23 anos, estava no Royal Antwerp, da Bélgica, desde 2022. Convocado pelo Equador para a Copa do Mundo de 2026, o atacante tem 13 gols e sete assistências na temporada pelo clube belga.