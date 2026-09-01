Palmeiras anuncia a renovação de contrato com Flaco López até 2030 - (crédito: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras reservou esta terça-feira para dar uma boa notícia a seus torcedores. Um dos principais nomes do elenco, o atacante argentino Flaco López teve o seu contrato renovado e assinou um novo vínculo até a temporada 2030.

Em alta, ele ostenta a condição de artilheiro do time em 2026 e, nas 45 partidas que disputou, o avante balançou as redes em 21 oportunidades. Desde 2022 no Palmeiras, o argentino soma 225 partidas e 78 gols assinalados.

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"Estou muito feliz pelo meu momento e, agora, pela renovação. Como falo sempre, eu sou muito grato ao Palmeiras e fico muito feliz por fazer parte deste clube, de fazer parte deste elenco, de passar o dia a dia com cada uma das pessoas que trabalham aqui", afirmou ao site oficial.

Com uma passagem marcada por conquistas, Flaco tem no seu currículo um tricampeonato paulista, duas conquistas do Brasileirão e ainda um título da Supercopa do Brasil. Feliz pela renovação, ele falou da identificação com o Palmeiras.

"Como o nosso mister Abel fala: é a nossa Família Palmeiras. Então, eu sempre sou grato e me considero um abençoado por passar tudo o que já passei aqui. Agora vou passar um pouco mais e, se Deus quiser, mais coisas boas ainda vão acontecer", afirmou.

Em meio à renovação de uma peça importante do elenco, o Palmeiras se prepara para um confronto decisivo nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil. Após vencer o Santos no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, a equipe comandada por Abel Ferreira volta a campo nesta quarta-feira para encarar o rival santista na Vila Belmiro a fim de tentar confirmar a sua passagem às semifinais.

Depois de derrotar o rival paulista por 3 a 0, em partida realizada no Nubank Parque, os palmeirenses se garantem na próxima fase até mesmo com revés por dois gols de diferença.