Gabigol mostra vídeo de renovação com Flamengo que nunca foi ao ar

O atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, revelou, nesta quarta-feira (2/9), um vídeo de renovação inédito nunca divulgado nos tempos em que ainda defendia o Flamengo. Além disso, afirmou que planeja, um dia, voltar ao Rubro-Negro carioca.

Em entrevista ao influenciador Fui Clear, da Clear TV, o jogador do Santos mostrou o material pronto que seria divulgado para anunciar a extensão do vínculo junto ao time da Gávea. Em novembro de 2024, logo após conquistar a Copa do Brasil, no entanto, acabou vendido ao Cruzeiro. Durante o bate-papo, Gabigol foi, como de costume, sincero, ao afirmar que o Flamengo é "um clube que mexe" com ele.

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Em um trecho do material revelado pelo atleta, uma música compara a relação de Gabriel e Flamengo com ao pintor Van Gogh e a própria arte. "Faltava algo onde se sentisse parte, Gabi combina com o Flamengo igual Van Gogh combina com arte... momento de renovação, recuperar", diz o trecho.

Durante a entrevista, o camisa 9 santista afirmou que não planejava deixar a Gávea. A renovação, além disso, de acordo com ele, já estava combinada. No fim das contas, a permanência não aconteceu.

"Não [planejei a saída do Flamengo]. As conversas de renovação começaram em 2023, foi contra o Corinthians em Itaquera. Não esperava que fossem me chamar, não ficava pensando. A negociação se arrastou bastante. No final de 2023 ou começo de 2024 as coisas se acertaram [para renovar]. Eu tenho os vídeos. Apertaram as minhas mãos, parabenizaram por ficar mais cinco anos e completar 10 anos de Flamengo. Pedi para deixarem o meu fotógrafo fazer imagens [minhas no Ninho], me deram a camisa de 2029. Estava tudo certo. Perguntei se o fotógrafo poderia vir aqui e disseram que tudo bem. Estava tudo certo. Comprei minha casa no Rio, tenho vontade de morar lá. Acabou que falaram que dependia dos advogados. Falei com meu empresário, me deu os parabéns... tudo certo", explicou.

"A gente ficou esperando o advogado. Estou até hoje esperando assinar os papéis. Chegou em dezembro [de 2023], eu falei 'Se até agora não mandaram é porque aconteceu algo'. Mas deixei passar, não me importei. Mas vai passar o ano, [acredito que] vão me chamar. Chegou dezembro e nada. Começou a sair matéria que eu iria sair, iria para o Corinthians. Peguei o telefone, liguei para o Marcos Braz e disse 'O que está acontecendo? Estou esperando o advogado mandar as minutas, aconteceu algo? Quer me falar algo?'. Ele disse 'Não, estamos conversando, vamos ver'. Eu falei 'Por que não me ligou? Me falou? Ficou o disse me disse que iria pro Corinthians, não estou entendendo'", acrescentou.

Gabigol ainda relata que a chegada de Tite para assumir a posição de treinador do clube atrasaram as negociações de renovação. Diante da chegada de propostas de outros clubes, o atacante afirmou que "esperaria o Flamengo até o final". No entanto, os trâmites se arrastaram. No fim, revelou que o próprio clube o esperou tomar uma decisão.

"Além de tudo, eu sempre joguei para torcida, nunca joguei para diretor ou presidente. Flamengo é torcida e não quem está lá. A torcida se identificou. Eu amo aquela p**. Não tem porque mentir. É o clube que mais fiz jogos, mais morei, mais me identifiquei junto com o Santos. São times especiais. No final, eu saí com título, tive a despedida, pedi muito para eles. Eu falei 'Não me deixa ir embora sem me despedir da torcida'. Tenho vontade [de voltar ao Flamengo]. Flamengo é um time que mexe comigo. São muitos títulos. Joguei mais lá que aqui no Santos. É difícil jogar contra o Flamengo, não me sinto à vontade, sempre falei isso. Ir para o Maracanã jogar contra não é fácil, não é [um dia leve], sendo sincero não é. Quando começa, quero ganhar".

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Depois de deixar o Flamengo em novembro de 2024, Gabriel rumou para o Cruzeiro. Em Belo Horizonte, ficou por apenas um ano, marcado pelo pênalti perdido nas semifinais da Copa do Brasil, contra o Corinthians. Em 2026, acertou o retorno ao Santos em negociação por empréstimo.