Troféu José Finkel: conheça Juliana e Nalu, duas joias olímpicas do DF

Dois talentos do Distrito Federal disputam o Troféu José Finkel no Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo, em busca de experiência na natação. Juliana Frutuoso, de 13 anos, e Nalu Jacarandá, 15, são estreantes em um dos eventos mais tradicionais da modalidade no país. A competição reúne parte da elite nacional até a próxima sexta-feira.

Aos 13 anos, Juliana não lembra de algum momento sem praticar natação. Aos 10 meses, ela foi matriculada no esporte pelos pais como forma de prevenção para evitar acidentes como afogamento. Até então, a modalidade era um hobby. Aos 10 anos, ao ver o irmão mais velho Artur Leão ganhando medalhas, a atleta mirim também se interessou por mergulhar no desafio das competições. Em julho, a brasiliense disputou o Campeonato Brasileiro Infantil na capital e concluiu cinco provas na primeira competição.

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“Antes eu nadava brincando, agora eu nado para treinar de verdade”, diz Juliana em entrevista ao Correio Braziliense. No começo, a nadadora competia por diversão. Achava o máximo as pessoas ganharem medalha, mas nem pensava em construir uma carreira profissional. “Eu ficava: ‘nossa, uma medalha! Mais para frente, falei: rapaz, eu tô muito boa nisso. E eu acho que é isso que eu quero mesmo, para ficar em um nível mais alto’”, refletiu. Foi o primeiro passo na tentativa de construir uma carreira profissional na natação.

O Troféu José Finkel é um atalho muito importante jovens atletas. Uma escola para o sonho olímpico. “Vir para o Finkel é muito importante para ver como funciona um campeonato tão grande assim. Você se dedica todo dia para treinar, acordar às 5h da manhã para treinar, ver dando fruto e vir para esse campeonato”, comemora Juliana.

Semelhanças

Nalu Jacarandá teve um começo parecido com o de Juliana. Desde os oito anos na natação, a brasiliense se inspirou na irmã mais velha. Maria Clara começou a competir pela escola. A caçula se interessou e seguir a mesma raia.

À época, decidiu disputar o circuito brasiliense, um torneio voltado para iniciantes. Ganhou as três provas nas quais competiu. “Ali, percebi que o esforço dá resultado e realmente vi que, além de amar esse esporte, eu realmente tinha jeito para natação. Aos 12 anos, fui convocada para representar o DF nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBS) e consegui pegar a minha primeira final”, explicou.



Nalu disputará a categoria absoluta contra atletas mais experientes e olímpicos. A natação faz parte de um sonho de conseguir uma bolsa de estudos fora do país por meio do esporte. Competir em São Paulo significa dar um check na lista de metas da nadadora.

A jovem Nalu Jacarandá: promessa olímpica do Distrito Federal (foto: Arquivo Pessoal/Nalu Jacarandá)

“Minhas metas eram o Brasileiro, depois o Finkel e o Troféu Maria Lenk, o único que eu ainda não tenho índice, mas falta pouco. Eu sempre fui extremamente dedicada em tudo o que faço, mas o compromisso com a natação é, de alguma forma, mais sério e intenso, porque desde os meus 12 anos ela se tornou uma prioridade na minha vida e hoje não consigo me imaginar sem”, testemunha Nalu Jacarandá.

Tradição

O Campeonato Brasileiro Interclubes Absoluto de Natação — Troféu José Finkel 2026 começou no último domingo em piscinas de 25m. A competição reúne 426 atletas de todo o país. O evento é o principal palco para a formação da Seleção Brasileira. Os convocados disputarão o Mundial de Piscina Curta, de 1º a 6 de dezembro, em Pequim, na China.

Uma das atrações é Guilherme Caribé, destaque da Seleção Brasileira no recém-encerrado Pan Pacífico, além de boa parte dos atletas que representaram o Brasil na competição disputada em Irvine, nos Estados Unidos.

