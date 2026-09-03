Saiba quais jogadores do Flamengo ainda não marcaram em 2026

O Flamengo atravessa 2026 com números ofensivos expressivos. Após a vitória por 2 a 0 sobre o Mirassol, na quarta-feira (2), no Maracanã, o Rubro-Negro chegou a 95 gols em 48 partidas oficiais na temporada. Entretanto, oito jogadores de linha do atual elenco que já entraram em campo neste ano ainda não conseguiram balançar as redes.

A produção ofensiva chama ainda mais atenção no Campeonato Brasileiro. O Flamengo marcou 50 gols em 25 partidas e possui o melhor ataque da competição, com média de dois por jogo. O Palmeiras aparece na sequência, com 45.

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Na Libertadores, o Flamengo também apresenta números elevados. Os resultados oficiais da campanha contabilizam 17 gols em oito partidas. Contudo, há uma particularidade: três desses gols correspondem ao placar de 3 a 0 atribuído pela Conmebol ao Rubro-Negro contra o Independiente Medellín. A partida, na Colômbia, foi suspensa aos cinco minutos por incidentes no estádio e teve o resultado posteriormente determinado pela entidade. Portanto, esses três gols entram na campanha da equipe, mas não são creditados individualmente a jogadores.

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Mesmo em uma temporada de elevada produção ofensiva, Alex Sandro, Ayrton Lucas, Danilo, Emerson Royal, João Victor, Saúl, Varela e Vitão ainda não marcaram em jogos oficiais pelo Flamengo em 2026.

Anthony Valencia e Joaquín Freitas também aparecem com zero, porém vivem situação diferente. Afinal, os dois foram contratados no início de setembro e ainda não estrearam pelo clube.

Alex Sandro passa dos 700 dias sem gol

Entre os jogadores que ainda não marcaram no ano, Alex Sandro apresenta um dos casos mais curiosos. Isso porque o lateral-esquerdo tem presença frequente na equipe.

O camisa 26 já disputou 26 partidas em 2026 e deu uma assistência, porém continua sem gols.

Na verdade, Alex Sandro marcou apenas uma vez desde que chegou ao Flamengo. O gol aconteceu em 2 de outubro de 2024, na vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, no Maracanã, pela ida da semifinal da Copa do Brasil.

Assim, nesta quinta-feira (3), o lateral completa 701 dias sem balançar as redes. Apesar do longo período, consolidou-se como uma das peças importantes do elenco e recentemente renovou seu contrato até dezembro de 2027.

Outros laterais também aparecem entre os zerados. Ayrton Lucas soma 26 partidas e quatro assistências nesta temporada. Já Emerson Royal entrou em campo 28 vezes e também distribuiu quatro passes para gol. Nenhum deles, contudo, marcou.





Vitão vive jejum ainda maior

O caso de Vitão é ainda mais longo. Contratado pelo Flamengo para esta temporada, o zagueiro já disputou 17 partidas com o Manto, mas segue em busca do primeiro gol pelo clube.

Além disso, o último gol oficialmente creditado ao defensor aconteceu em 23 de outubro de 2022, quando ainda defendia o Internacional. Na ocasião, Vitão marcou de cabeça no empate por 1 a 1 contra o Coritiba.

Dessa forma, o zagueiro chegou a 1.411 dias sem um gol oficial.

Em 2024, houve uma situação curiosa. Vitão cabeceou a bola que terminou no gol da vitória colorada em um Gre-Nal. Entretanto, a arbitragem creditou oficialmente o lance como gol contra de Gustavo Martins, do Grêmio. Por isso, o gol diante do Coritiba continua sendo o último contabilizado para o defensor.

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Varela também não marca desde 2025

Varela é outro jogador bastante utilizado que ainda não marcou em 2026. O uruguaio chegou neste ano já consolidado como uma das opções para a lateral direita.

Seu último gol aconteceu em 18 de setembro de 2025. Naquela noite, Varela marcou diante do Estudiantes na vitória do Flamengo por 2 a 1, no Maracanã, pelas quartas de final da Libertadores.

Além deles, Danilo soma 19 partidas sem marcar nesta temporada. Saúl disputou nove jogos e também está zerado, enquanto João Victor entrou em campo quatro vezes.

Pedro lidera artilharia do elenco

Na outra ponta do levantamento está Pedro. O centroavante lidera com larga vantagem a artilharia rubro-negra em 2026, com 24 gols em 42 partidas.

Samuel Lino aparece na segunda posição, com 11 gols. Lucas Paquetá tem nove, enquanto Arrascaeta soma oito. Bruno Henrique completa os cinco principais goleadores do atual elenco, com sete.

Carrascal, por sua vez, chegou a cinco após marcar nos dois últimos jogos. Luiz Araújo tem quatro, enquanto Jorginho, Erick Pulgar e Everton Cebolinha aparecem com três cada.

Plata permanece nessa lista porque continua sendo jogador do Flamengo. O equatoriano chegou a ser liberado para realizar exames e assinar com o Dínamo de Moscou. Entretanto, o clube russo desistiu do negócio após os testes médicos. O Flamengo contestou a decisão e informou que o atacante retornaria normalmente ao elenco.

Wallace Yan, por outro lado, não aparece mais no levantamento. O atacante deixou o Flamengo e foi anunciado pelo Red Bull Bragantino na quarta-feira (2), com contrato até agosto de 2031.

Além disso, a soma dos gols dos jogadores do elenco atual não precisa chegar aos 95 registrados pelo Flamengo no ano. Afinal, atletas que já deixaram o clube também marcaram durante a temporada. Somam-se a isso os três gols administrativos do triunfo por 3 a 0 sobre o Independiente Medellín, que entram no total coletivo da Libertadores, mas não pertencem à estatística individual de nenhum jogador.

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Assim, o contraste permanece significativo. O Flamengo tem 95 gols contabilizados em 48 partidas oficiais, possui o melhor ataque do Campeonato Brasileiro, com 50, e registra 17 na campanha da Libertadores considerando o resultado administrativo determinado pela Conmebol. Ainda assim, oito jogadores de linha que já atuaram pelo clube em 2026 seguem em busca da primeira bola na rede no ano.

Para Alex Sandro e Vitão, porém, um eventual gol terá peso ainda maior. Afinal, além de tirar o zero da temporada, encerrará jejuns que já ultrapassaram 700 e 1.400 dias, respectivamente.

Veja os gols dos jogadores do atual elenco em 2026

O levantamento considera somente partidas oficiais e jogadores que atualmente pertencem ao elenco do Flamengo:

Pedro 24 gols

Samuel Lino 11 gols

Lucas Paquetá 9 gols

Arrascaeta 8 gols

Bruno Henrique 7 gols

Carrascal 5 gols

Luiz Araújo 4 gols

Jorginho 3 gols

Erick Pulgar 3 gols

Everton Cebolinha 3 gols

Léo Pereira 2 gols

Gonzalo Plata 2 gols

De La Cruz 1 gol

Evertton Araújo 1 gol

Léo Ortiz 1 gol

Alex Sandro 0

Ayrton Lucas 0

Danilo 0

Emerson Royal 0

João Victor 0

Saúl 0

Varela 0

Vitão 0

Anthony Valencia 0, ainda sem estreia

Joaquín Freitas 0, ainda sem estreia