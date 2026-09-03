Copa Feminina 2027: Tudo o que você precisa saber para ser voluntário

Estão abertas as inscrições para quem deseja fazer parte da equipe de voluntários da Copa do Mundo Feminina da FIFA Brasil 2027. Mais de 6 mil pessoas serão selecionadas para ajudar na realização do maior evento esportivo feminino do mundo, que será disputado em oito cidades-sede brasileiras.
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Desde julho, quando foi aberta a manifestação de interesse, mais de 100 mil pessoas já demonstraram vontade de participar do torneio. O cadastro inicial, porém, não equivale à inscrição no processo seletivo.
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As inscrições estão disponíveis na Comunidade de Voluntários da FIFA, pelo endereço volunteer.FIFA.com.
Como se inscrever
Para participar do processo, o candidato deve criar ou acessar sua conta na Comunidade de Voluntários da FIFA, selecionar a Copa do Mundo Feminina da FIFA Brasil 2027, preencher e enviar o formulário de inscrição e concluir uma breve avaliação online.
As inscrições ficarão abertas por tempo limitado. Por isso, a recomendação é que os interessados realizem o procedimento o quanto antes.
Quem pode ser voluntário?
Para participar da seleção, é necessário cumprir alguns requisitos:
- Ter pelo menos 18 anos no momento da inscrição;
- Ser brasileiro ou ter autorização legal para entrar no Brasil durante a competição;
- Ter disponibilidade para cumprir entre sete e dez turnos durante o período operacional do torneio, em junho e julho de 2027;
- Ter conhecimento de português ou inglês.
Não é necessário ter experiência anterior como voluntário. O conhecimento de outros idiomas será considerado um diferencial no processo seletivo.
Onde os voluntários vão atuar?
A Copa do Mundo Feminina da FIFA Brasil 2027™ terá mais de 30 funções disponíveis em locais de competição e fora deles. Os voluntários poderão atuar em estádios, aeroportos, centros de treinamento, hotéis e outros espaços relacionados ao torneio.
As oportunidades estarão distribuídas em mais de 20 áreas funcionais, incluindo:
- Mídia;
- Tecnologia;
- Transporte;
- Gestão de Competições;
- Cerimônias.
Ao todo, mais de 6 mil voluntários serão selecionados para trabalhar nas oito cidades-sede da competição:
Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.
Uma experiência além do futebol
De acordo com Jill Ellis, diretora-geral de Futebol da FIFA, os voluntários são fundamentais para a realização dos torneios e ajudam a representar o espírito de cada competição.
"Os voluntários representam o espírito de cada torneio da FIFA e compartilham seu entusiasmo, sua dedicação e sua paixão pelo futebol com milhões de pessoas ao redor do mundo" Jill Ellis, diretora-geral de futebol da FIFA
Para Ellis, a participação no Mundial será uma oportunidade de conhecer pessoas de diferentes culturas, viver novas experiências e contribuir para um evento com potencial de deixar um legado para torcedores e comunidades.
Os selecionados receberão treinamento para desempenhar suas funções e serão reconhecidos pela contribuição durante o torneio.
O que o voluntário recebe?
O voluntariado nos eventos da FIFA não é remunerado. Ainda assim, os participantes têm acesso a uma série de benefícios e experiências durante sua atuação.
Segundo a FIFA, os voluntários recebem:
- Alimentação durante os turnos;
- Uniforme completo da adidas;
- Opções de transporte dentro da cidade-sede;
- Treinamento para as atividades;
- Reconhecimento pela contribuição no torneio.
Além disso, os participantes passam a fazer parte da Comunidade de Voluntários da FIFA, que já reúne mais de 2 milhões de pessoas em todo o mundo.
A proposta é proporcionar aos voluntários a oportunidade de criar novas amizades, viver experiências marcantes e participar dos bastidores de um dos maiores eventos esportivos do planeta.
Experiência
O Brasil conhece bem a importância do trabalho dos voluntários em grandes eventos esportivos.
Na Copa do Mundo da FIFA de 2014, mais de 13 mil voluntários atuaram nas 12 cidades-sede do torneio. A dedicação dos participantes ajudou a apresentar ao mundo a hospitalidade e o acolhimento brasileiros.
Para a Copa do Mundo Feminina de 2027, a expectativa é repetir essa experiência em uma escala voltada ao futebol feminino e reunir milhares de pessoas dispostas a contribuir para a realização da competição.
Serviço: como participar
Evento: Copa do Mundo Feminina da FIFA Brasil 2027™
Vagas: mais de 6 mil voluntários
Cidades-sede: Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo
Idade mínima: 18 anos no momento da inscrição
Período de atuação: junho e julho de 2027
Disponibilidade: entre sete e dez turnos
Idiomas: português ou inglês
Inscrições: volunteer.FIFA.com
Quem pretende participar deve acessar a Comunidade de Voluntários da FIFA, selecionar o programa da Copa do Mundo Feminina de 2027 e concluir todas as etapas do processo de inscrição.
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