Copa Feminina 2027: Tudo o que você precisa saber para ser voluntário

As vagas são para a Copa do Mundo Feminina 2027 em Brasília e outras sete sedes do evento de 24 de junho a 25 de julho no Brasil - (crédito: Divulgação/Fifa)

Estão abertas as inscrições para quem deseja fazer parte da equipe de voluntários da Copa do Mundo Feminina da FIFA Brasil 2027. Mais de 6 mil pessoas serão selecionadas para ajudar na realização do maior evento esportivo feminino do mundo, que será disputado em oito cidades-sede brasileiras.

Desde julho, quando foi aberta a manifestação de interesse, mais de 100 mil pessoas já demonstraram vontade de participar do torneio. O cadastro inicial, porém, não equivale à inscrição no processo seletivo.

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As inscrições estão disponíveis na Comunidade de Voluntários da FIFA, pelo endereço volunteer.FIFA.com.

Como se inscrever

Para participar do processo, o candidato deve criar ou acessar sua conta na Comunidade de Voluntários da FIFA, selecionar a Copa do Mundo Feminina da FIFA Brasil 2027, preencher e enviar o formulário de inscrição e concluir uma breve avaliação online.

As inscrições ficarão abertas por tempo limitado. Por isso, a recomendação é que os interessados realizem o procedimento o quanto antes.

Quem pode ser voluntário?

Para participar da seleção, é necessário cumprir alguns requisitos:

Ter pelo menos 18 anos no momento da inscrição;

Ser brasileiro ou ter autorização legal para entrar no Brasil durante a competição;

Ter disponibilidade para cumprir entre sete e dez turnos durante o período operacional do torneio, em junho e julho de 2027;

Ter conhecimento de português ou inglês.

Não é necessário ter experiência anterior como voluntário. O conhecimento de outros idiomas será considerado um diferencial no processo seletivo.

Onde os voluntários vão atuar?

A Copa do Mundo Feminina da FIFA Brasil 2027™ terá mais de 30 funções disponíveis em locais de competição e fora deles. Os voluntários poderão atuar em estádios, aeroportos, centros de treinamento, hotéis e outros espaços relacionados ao torneio.

As oportunidades estarão distribuídas em mais de 20 áreas funcionais, incluindo:

Mídia;

Tecnologia;

Transporte;

Gestão de Competições;

Cerimônias.

Ao todo, mais de 6 mil voluntários serão selecionados para trabalhar nas oito cidades-sede da competição:

Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

Uma experiência além do futebol

De acordo com Jill Ellis, diretora-geral de Futebol da FIFA, os voluntários são fundamentais para a realização dos torneios e ajudam a representar o espírito de cada competição.

"Os voluntários representam o espírito de cada torneio da FIFA e compartilham seu entusiasmo, sua dedicação e sua paixão pelo futebol com milhões de pessoas ao redor do mundo" Jill Ellis, diretora-geral de futebol da FIFA

Para Ellis, a participação no Mundial será uma oportunidade de conhecer pessoas de diferentes culturas, viver novas experiências e contribuir para um evento com potencial de deixar um legado para torcedores e comunidades.

Os selecionados receberão treinamento para desempenhar suas funções e serão reconhecidos pela contribuição durante o torneio.

O que o voluntário recebe?

O voluntariado nos eventos da FIFA não é remunerado. Ainda assim, os participantes têm acesso a uma série de benefícios e experiências durante sua atuação.

Segundo a FIFA, os voluntários recebem:

Alimentação durante os turnos;

Uniforme completo da adidas;

Opções de transporte dentro da cidade-sede;

Treinamento para as atividades;

Reconhecimento pela contribuição no torneio.

Além disso, os participantes passam a fazer parte da Comunidade de Voluntários da FIFA, que já reúne mais de 2 milhões de pessoas em todo o mundo.

A proposta é proporcionar aos voluntários a oportunidade de criar novas amizades, viver experiências marcantes e participar dos bastidores de um dos maiores eventos esportivos do planeta.

Experiência

O Brasil conhece bem a importância do trabalho dos voluntários em grandes eventos esportivos.

Na Copa do Mundo da FIFA de 2014, mais de 13 mil voluntários atuaram nas 12 cidades-sede do torneio. A dedicação dos participantes ajudou a apresentar ao mundo a hospitalidade e o acolhimento brasileiros.

Para a Copa do Mundo Feminina de 2027, a expectativa é repetir essa experiência em uma escala voltada ao futebol feminino e reunir milhares de pessoas dispostas a contribuir para a realização da competição.

Serviço: como participar

Evento: Copa do Mundo Feminina da FIFA Brasil 2027™

Vagas: mais de 6 mil voluntários

Cidades-sede: Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo

Idade mínima: 18 anos no momento da inscrição

Período de atuação: junho e julho de 2027

Disponibilidade: entre sete e dez turnos

Idiomas: português ou inglês

Inscrições: volunteer.FIFA.com

Quem pretende participar deve acessar a Comunidade de Voluntários da FIFA, selecionar o programa da Copa do Mundo Feminina de 2027 e concluir todas as etapas do processo de inscrição.