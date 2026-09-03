CBF diz que sede da final da Copa do Brasil segue sem definição

Estádio Mané Garrincha pode receber jogos do Mundial de futebol feminino de 2027 - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

A sede da decisão da Copa do Brasil de 2026 ainda não está definida. Segundo anunciou Samir Xaud, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta quinta-feira (3/9), o local está em processo de definição e será anunciado "em breve". A final está marcada para o primeiro domingo de dezembro, no dia 6, e será disputada em jogo único.

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A declaração de Xaud foi feita em entrevista coletiva durante a inauguração do Centro de Desenvolvimento do Futebol de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, capital do estado. A estrutura faz parte do Legado da Copa do Mundo Fifa de 2014.

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A finalíssima encerrará o calendário do futebol brasileiro em 2026. As semifinais estão previstas para serem disputadas durante as duas primeiras semanas de novembro. Os quatro semifinalistas já estão definidos.

Depois de eliminar o Santos, o Palmeiras avançou para enfrentar o Vasco, que tirou o Vitória da disputa. Do outro lado da chave, o Atlético-MG venceu o dérbi mineiro diante do Cruzeiro e pega o Grêmio, que venceu nesta quinta-feira (3).

De acordo com informações do portal G1, o governo do Distrito Federal enviou, em agosto, um ofício à CBF, com o intuito de oferecer o Mané Garrincha como possível sede da decisão. O estádio recebeu quatro das últimas sete Supercopas do Brasil, por exemplo.