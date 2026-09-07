Ex-chefão da F1 é detido em aeroporto por transportar espingarda

Bernie Ecclestone ao lado do ex-governador de São Paulo, João Doria, em passagem pelo Brasil - (crédito: Reprodução/Instagram/Bernie Ecclestone)

Bernie Ecclestone, ex-CEO da Fórmula 1, foi detido nesta segunda-feira (7/9), no Aeródromo de Cascais, em Portugal, por transportar uma espingarda em jatinho particular. De acordo com o jornal português Correio da Manhã, a arma foi descoberta durante uma operação de rotina realizada pela Alfândega no aeroporto.

O britânico de 95 anos vinha da Suíça, um dos países nos quais tem propriedades, assim como em Cascais, onde possuiu uma casa avaliada em 40 milhões de euros e com área de 2 mil metros quadrados. Ele costuma dividir sua rotina entre os dois países.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ao jornal britânico Daily Mail, Ecclestone disse que viajou sem a documentação necessária para transportar a espingarda. "Eu tinha uma arma que estava trazendo da Suíça para Portugal para praticar tiro ao prato. É simples assim. Tenho armas em casa lá que são licenciadas", explciou.

Leia também: Pipo Massa brilha na chuva e fica a um ponto do título rookie da Porsche Cup

"Eles perguntaram se eu tinha um livro azul, que aparentemente é a documentação necessária, e eu disse que nunca viajo com documentos desse tipo, na verdade, com nenhum documento. Disseram que me prenderiam, mas depois do que pareceram horas, resolvemos a situação, embora tenha sido uma baita dor de cabeça", concluiu.

A brasileira Fabiana Flosi, mulher de Ecclestone, foi enviada por ele de Cascais a Lisboa para tentar a liberação da arma. "Fabi foi a Lisboa para entregar a arma, ou pagar o imposto ou o que for preciso para trazê-la para o país, ou para entregá-la definitivamente. Eu disse que também iria, mas acabei não indo, e estou em casa esperando que a situação se resolva."

Em 2022, o ex-chefão da Fórmula 1 foi preso no Brasil, também por porte ilegal de arma. Na ocasião, foi detido no aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), com uma pistola calibre 32, marca LW Seecamp, sem carregador e sem munição, em sua bagagem quando passava pelo raio X.

Leia também: 7 circuitos de Fórmula 1 que você pode visitar mesmo sem corrida

Assim como no episódio em Portugal, ele não apresentou a documentação adequada para portar a arma, que foi apreendida, e recebeu voz de prisão. Em seguida, foi levado para a 4ª Delegacia de Apoio ao Turista (Deatur) da Polícia Civil, localizada dentro do aeroporto, e liberado após após o pagamento de fiança no valor de R$ 6 mil. Ecclestone tem uma fazenda de café em Amparo, a cerca de 50 quilômetros de Campinas.