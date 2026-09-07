Palmeiras tem duas baixas por suspensão no clássico com o São Paulo

Marlon Freitas recebeu o terceiro cartão amarelo e desfalca o Palmeiras - (crédito: Cesar Greco / Palmeiras)

O Palmeiras terá duas baixas por suspensão no clássico contra o São Paulo, pela 27ª rodada do Brasileirão. Marlon Freitas recebeu o terceiro cartão amarelo na competição, enquanto Barboza acabou expulso nos acréscimos do empate por 0 a 0 com o Botafogo e também ficará fora do Choque-Rei.

Dessa forma, o meio-campista recebeu o amarelo aos 31 minutos do segundo tempo, após cometer falta em Junior Santos no meio de campo. O volante chegou ao duelo com o Alvinegro como o jogador do elenco palmeirense com a maior sequência de partidas, com 19 jogos consecutivos.

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O argentino, por sua vez, já tinha cartão amarelo quando recebeu o vermelho aos 48 minutos da etapa final. O zagueiro acertou o braço no rosto de Kadir durante uma disputa no meio de campo e deixou o gramado mais cedo.

Além de Marlon, o Palmeiras tinha outros quatro jogadores pendurados antes da partida: Flaco López, Mauricio, Murilo e Pacheco, entretanto nenhum deles recebeu cartão.

Sequência da temporada

Os comandados de Abel Ferreira somam, no momento, 53 pontos, enquanto o Rubro-Negro tem 54. As equipes se enfrentam, em novembro, pela 36ª rodada, no Nubank Parque.

Por fim, o Alviverde terá o jogo de ida das quartas da Libertadores na quarta (9), às 19h (de Brasília), diante da LDU, no Nubank Parque. Pelo Brasileirão, a equipe paulista terá o clássico com o São Paulo, também dia 12, às 18h30 (de Brasília), no mesmo estádio.