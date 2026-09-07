Palmeiras tem duas baixas por suspensão no clássico com o São Paulo

O Palmeiras terá duas baixas por suspensão no clássico contra o São Paulo, pela 27ª rodada do Brasileirão. Marlon Freitas recebeu o terceiro cartão amarelo na competição, enquanto Barboza acabou expulso nos acréscimos do empate por 0 a 0 com o Botafogo e também ficará fora do Choque-Rei.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Dessa forma, o meio-campista recebeu o amarelo aos 31 minutos do segundo tempo, após cometer falta em Junior Santos no meio de campo. O volante chegou ao duelo com o Alvinegro como o jogador do elenco palmeirense com a maior sequência de partidas, com 19 jogos consecutivos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O argentino, por sua vez, já tinha cartão amarelo quando recebeu o vermelho aos 48 minutos da etapa final. O zagueiro acertou o braço no rosto de Kadir durante uma disputa no meio de campo e deixou o gramado mais cedo.
Além de Marlon, o Palmeiras tinha outros quatro jogadores pendurados antes da partida: Flaco López, Mauricio, Murilo e Pacheco, entretanto nenhum deles recebeu cartão.
- Leia também: Palmeiras empata com Botafogo e perde liderança do Brasileirão
- Leia também: Flamengo bate Remo com gol de Samuel Lino e assume liderança
Sequência da temporada
Os comandados de Abel Ferreira somam, no momento, 53 pontos, enquanto o Rubro-Negro tem 54. As equipes se enfrentam, em novembro, pela 36ª rodada, no Nubank Parque.
Por fim, o Alviverde terá o jogo de ida das quartas da Libertadores na quarta (9), às 19h (de Brasília), diante da LDU, no Nubank Parque. Pelo Brasileirão, a equipe paulista terá o clássico com o São Paulo, também dia 12, às 18h30 (de Brasília), no mesmo estádio.
Saiba Mais
- Esportes Pipo Massa brilha na chuva e fica a um ponto do título rookie da Porsche Cup
- Esportes Gabigol faz dois, e Santos bate o Internacional no Beira-Rio
- Esportes Corinthians peca nas finalizações, e toma virada da Chapecoense
- Esportes Quanto custa cair para a Série B? O impacto financeiro nos clubes
- Esportes Campeão mundial passeia no Parque da Cidade e empolga a torcida
- Esportes Flamengo bate Remo com gol de Samuel Lino e assume liderança
- Esportes Palmeiras empata com Botafogo e perde liderança do Brasileirão
- Esportes Infantino confirma candidatura à reeleição como presidente da FifA
- Esportes Com gol de Lucho Acosta, Fluminense vence o Vasco pelo Brasileirão
- Esportes Bahia vence o Bragantino, entra no G4 do Brasileiro e seca o Flu
- Esportes No Morumbis, São Paulo encerra invencibilidade do Atlético
- Esportes Torcedores que xingaram criança são identificados e podem ser banidos